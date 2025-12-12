欠巨債求翻身反墮毒網 南投男「種大麻抵債」下場慘了

警方查獲南投水里大麻栽種場，現場起出大麻活株68株。（圖／翻攝畫面）

南投縣40歲楊姓男子因創業失敗，餐廳在疫情期間倒閉背上約400至500萬元鉅額債務，42歲林姓債主以「翻身機會」利誘楊男種植大麻抵債，未料債務未解反先失去自由。刑事局中部打擊犯罪中心2025年6月底在南投縣水里鄉查獲大麻活株68株及大麻乾燥葉182.38公克，另在45歲陳姓男子租屋處查扣改造手槍2枝、子彈12顆等證物。全案經南投地檢署偵結後，於10月起訴3人。

刑事局中打第五隊長黃昭瑜表示，專案小組今年5月接獲情資，指楊男在水里鄉民宅內種植大麻。追查發現，楊男原從事餐飲業，疫情期間餐廳倒閉，欠下鉅額債務，其中光欠林男就近500萬元。林男趁楊男走投無路之際，聲稱只要種植大麻、收成後交付即可折抵債務，楊男因此鋌而走險，在水里鄉租屋處自行網購設備，架設燈具、調控溫度與施肥系統，將屋內改造成小型大麻栽種場。

據警方調查，林男不僅提供大麻種子，還安排陳男擔任「技術監督」，多次前往指導光照、施肥及乾燥等細節，同時監控楊男行動，防止楊男收成後私自轉賣，3人形成完整分工的毒品供應鏈。

專案小組於6月30日持搜索票前往楊男住處查緝，當場查扣大麻活株68株、大麻乾燥葉182.38公克、大麻種子1盒及整套培植設備。

警方隨即擴大溯源偵辦，8月7日於台中市烏日區、南投縣集集鎮與水里鄉等地同步搜索，拘提林、陳2人到案，並在陳男租屋處查獲改造手槍2枝、子彈12顆，以及第二級毒品安非他命5包、第三級毒品K他命1包與吸食器具。

全案警詢後，依毒品危害防制條例等罪嫌移送南投地檢署偵辦，檢方複訊後聲押3人獲准，並於10月20日提起公訴。

刑事局中打呼籲，大麻屬第二級毒品，栽種、製造、運輸或販賣均屬重罪，最重可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金，民眾切勿因債務或金錢誘惑誤觸法網。

