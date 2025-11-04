欠成大450元宿舍費50年 他用50萬元補上青春缺口

成大校友謝明景決定捐出50萬元給母校，還清「人生未結帳」的宿舍費。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「扛了它一輩子，那是我一生的恥辱！」成功大學企管系64級校友謝明景，畢業50週年之際，決定捐出50萬元給母校，只為了還清半個世紀前一筆「未結帳」的宿舍費。他笑說，「終於像卸下心中一塊大石頭」。

時間回到1971年，謝明景考上成大，那年村裡能國立大學的孩子罕見，全村放鞭炮慶賀。大三時，他為了方便和同學討論功課，入住宿舍一學期，宿舍費450元卻因學校未催繳而沒付。那張繳費單，他一直留著。

廣告 廣告

「那時候就像搭火車逃票的小孩，有點僥倖心理。」他坦言，這件事成了心中遺憾。直到5年前整理舊物，重新翻出那張泛黃的繳費單，滿滿的愧疚感湧上心頭，也讓他下定決心在畢業50週年前夕，償還這筆「債」。

他估算當年的物價：「那時一碗陽春麵3元，現在要50、60元。」換算通膨與利息，450元差不多等於45萬元，他乾脆湊成整數，準備在今年11月校慶捐出50萬元，「半世紀的遺憾，我終於能對自己交代。」

出身清寒的謝明景，父親是水泥工人，養活七個孩子不容易。大學畢業後，他在鞋廠任職，1981年協助弟弟創立「萬國通路」公司，建立管理制度、規畫生產流程。後來赴中國工作8年，協助公司上櫃，功成身退後提早退休，轉向自己熱愛的單車與公益人生。

他曾多次挑戰極限，橫越美國、環日本北海道、橫跨歐洲、騎進阿拉斯加北極圈；2008年更橫越加拿大，沿途募得善款51萬元，全數捐助八八風災災民與弱勢學童午餐。2012年又遠赴非洲縱騎，帶去親友捐款的70萬元，親手送給貧童。

「踩過50個國家、看過那麼多風景，我最珍惜的，還是台灣的自由。」謝明景感性地說，許多年輕人覺得自由理所當然，但那是許多前輩用心血換來的。他希望學弟妹們誠實生活、勇敢追夢，珍惜這片土地。

「半世紀前欠的，不只是宿舍費，還是一堂人生的課。」謝明景說，這筆50萬元是贖過，也是一份對青春、對良心、對成大母校的誠實回應。

成大校友謝明景仍保留存宿舍費繳費單。(記者洪瑞琴攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

「鳳凰」颱風最快明生成！不排除強颱 粉專：侵台機率中偏高

死豬數量兜不攏！ 豬農父子裁定收押 疑塗改化製三聯單罪嫌重大

「鳳凰」颱風明生成！ 路徑變數3可能 這條影響最劇全台都有感

黃明志尿檢4陽性！ 醫揭可怕現實：毒品「改寫」神經通路 對快樂已無感

