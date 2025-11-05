欠成大450元宿舍費50年! 企業家"捐50萬"修補青春缺口

南部中心／林俊明、蘇晟維 台南報導

台南成功大學最近收到了一筆積欠了50年的宿舍費，原來是一名企管系校友謝明景，當年家境貧困，在學校住了一個學期的宿舍，卻無力繳納450元的宿舍費，這件事情就在謝明景的心中懸著，50年後，謝明景事業有成，還了50萬元給學校，要完成心中最惦記的一件事情。

欠成大450元宿舍費50年！ 企業家捐50萬驚人身分曝光

成大企管系校友謝明景捐款50萬元，償還50年前一筆450元的未繳宿舍費。（圖／民視新聞）

拿出超過50年的住宿資料卡，昔日的成大企管系大學生謝明景，如今重回校園，因為在他心中，始終惦記著一件事，成大企管系校友謝明景說，「把資料整理發現，唉唷我這張50年前的東西，學校都沒來催、我也沒有繳，就逃過了50年，這筆錢應該好好來還給學校，這個是我在畢業前夕，我的一個感觸。」

廣告 廣告

欠成大450元宿舍費50年！ 企業家捐50萬驚人身分曝光

成大企管系校友謝明景捐款50萬元，償還50年前一筆450元的未繳宿舍費。（圖／民視新聞）

原來當年謝明景為了方便跟同學討論作業，大三在學校住了一個學期，宿舍費450元，但當時無力繳納，而且學校也沒有催繳，就這樣一放就是50年，謝明景決定將這50年的住宿費，算進物價通膨，捐50萬元給學校，幫助更多學弟妹，成大企管系校友謝明景說，「那時候的陽春麵一碗3塊錢，現在60塊是不是等於20倍，450塊乘以20是9000，9000欠了50年是45萬，我加個5萬塊錢，順便把它做成整數50萬，我回饋給我最敬愛的母校。」

欠成大450元宿舍費50年！ 企業家捐50萬驚人身分曝光

謝明景當年的住宿資料卡。（圖／翻攝畫面）

成大企管系64級的謝明景，父親是水泥工人，養活一家七個小孩，謝明景畢業後到鞋廠工作，更協助弟弟創立了萬國通路，如今成了世界位居翹楚的行李箱大廠，謝明景有了能力，退休後經常騎單車到世界各地募款，捐給災民及弱勢學童，現在也回頭來回饋母校，成大企管系校友謝明景認為，「我留著錢有什麼用呢，來接濟一些比較需要幫助的學弟學妹，那是我這個年紀，在50週年畢業這個前夕，我要把這個還給學校。」

欠成大450元宿舍費50年！ 企業家捐50萬驚人身分曝光

謝明景退休後，經常在世界各地騎單車圓夢、做公益。（圖／翻攝畫面）

成大學生覺得，「幾千塊的話，如果真的有清寒家庭，對他們而言也還是非常有幫助。」，也有人說，「滿大方的，雖然有可能通貨膨脹，但是就是50萬也可以，幫助到學校滿多的。」白手起家創業，如今回頭來償還這筆欠了50年宿舍費，放下心中的大石頭，也修補了青春的遺憾。

原文出處：欠成大450元宿舍費50年！ 企業家捐50萬驚人身分曝光

更多民視新聞報導

普發1萬「一堆人不上網登記」等領現！原因曝光網笑：會怕

力推《食物銀行法》 吳沛憶：盼藉此強化社會韌性

旅展搶優惠11/7登場 全台多家飯店打造「專屬充電之旅」超值優惠

