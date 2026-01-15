欠房租遭強制執行！日男持刀砍執法人員釀1死 點火逃跑終落網

日本東京都杉並區今（15）日上午發生持刀砍人命案。一名40歲的無業男子因「拖欠房租」面臨強制搬遷，竟持菜刀刺傷2名執行人員，其中一名60多歲的保證公司員工送醫後不治身亡。警視廳高井戶警署當日以「殺人未遂」罪嫌逮捕該男子。

嫌犯山本宏落網的畫面。（圖／NNN）

根據日媒《產經新聞》與《日本電視台》，案發時間為當地時間今日上午10時15分許，有民眾報案表示，杉並區和泉的公寓的街道上「有人被刺傷」。2名受害者皆為60多歲的男性，分別為法院執行官與保證公司員工。執行官胸部遇刺，送醫時仍有意識，但保證公司員工經搶救後仍宣告死亡。

根據高井戶警署，執行官等4人當時前往拖欠房租的嫌犯山本宏（自稱）公寓房間，執行強制搬遷程序。嫌犯在犯案後還點燃瓦斯罐逃離現場，但在距離案發地點約570公尺處遭到警方逮捕。

嫌犯被捕後向警方供稱，「刺傷他們是事實，但我並沒有要殺人的意圖」。警方目前正在調查案發當時的詳細狀況。事發地點位於京王線永福町車站以東約一公里的住宅區。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

