欠租半年拒搬！房東委託人「拆大門」逼房客協商
台中一名房客欠租半年卻拒絕搬離，房東不得不委託管理人出面處理。儘管多次溝通並貼出限期搬離通知，房客仍不配合。最後，管理人甚至拆除大門，才促使房客願意坐下協商。太平所副所長「羅英瑄」表示，這起事件源於租屋合約問題引發爭執，建議民眾應尋求民事程序或調解處理租屋問題，避免發生肢體衝突。據了解，雙方已約定月底進行最後一次協商，房東期待這場租賃糾紛能夠和平落幕！
台中一名房客欠租金長達半年卻拒絕搬離，讓房東不得不委託管理人協助處理這棘手情況。儘管委託人多次溝通並貼出限期搬離通知，房客仍不願配合。委託人最終採取拆除大門的非常手段，才促使房客願意坐下來協商。這起租屋糾紛反映了租賃關係中可能面臨的複雜問題，也凸顯了透過適當管道解決爭議的重要性。
在台中太平一棟社區大樓內，一場房東與房客的租賃糾紛逐漸升溫。一名男性房客積欠房租長達半年之久，卻堅持不願搬離，迫使房東委託管理人出面處理。管理人起初採取溫和方式，先是張貼通知單，再透過LINE持續溝通，甚至給予房客一周的時間尋找新住處。
然而，儘管給予寬限，該房客依然拒絕搬遷。情況更加複雜的是，房東調查發現這名房客過去已有兩次租屋欠款的前科記錄。雙方陷入僵局，管理人與房客各執一詞，互不相讓。
警方接獲通報後趕到現場調解，面對緊張局勢，警方人員嘗試勸說房客，明確指出欠租是不爭的事實，建議他既然沒有繳納租金，就應該配合搬離。然而，當房客走出門時，竟然先行推擠並出言不遜，使得現場氣氛更加緊張。
面對房客的強硬態度，管理人最終採取了極端措施——拆除了房屋的大門。這一舉動似乎產生了效果，房客才終於願意坐下來進行實質性的協商。
太平所副所長羅英瑄表示，這起事件源於租屋合約問題所引發的爭執，警方到場主要是維持秩序並進行勸說，成功避免了不必要的衝突升級。羅英瑄強調，對於租屋相關問題，建議民眾尋求民事程序處理或調解，避免發生口角或肢體衝突。
據了解，雙方已約定在月底進行最後一次協商。房東也表達希望能儘快順利收回房屋的心願，期待這場租賃糾紛能夠和平落幕。
更多 TVBS 報導
懷疑「寄生賊」又跑來住！ 住戶：對世界失望
獨／老母親行動不便租電梯房竟「受困」 租客控簽AB約 房東：有說明
出門都怕遇到「他」！男剛出獄又攻擊鄰居 租2房頻鬧事
房價飆租金跟著漲 指數創高.租屋族壓力爆表
其他人也在看
外套能不能借？ 黃豪平、鹿希派:曖昧到不行
[NOWnews今日新聞]近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，《戀愛熊天秤》中黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有一年跟節目到瑞士外景，兩個人與張棋惠、坤達被分到同一間房睡，...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
租屋市場亂象頻傳！「租霸」肆虐 修法讓惡意房客提前下車
「租霸下車條款」修法有望！內政部提出租賃專法修正草案，增訂房東可在租客惡意欠租、妨礙安寧或從事非法活動時提前終止租約。此舉正是因應近年租屋糾紛頻傳，許多房東慘遭「租霸」毀屋，甚至造成高達20萬元的鉅額損失。依照現有法條，房東驅逐問題租客須等候冗長法律程序，往往導致雙重損失。而隨著租賃住宅服務業者在3年內暴增803家，凸顯了完善租屋法規的迫切性！TVBS新聞網 ・ 11 小時前
看準中國半導體缺口！皮革公司豪砸363億要吃下龍騰100%股權
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導香港上市公司中聯發展控股（00264-HK）近年積極轉型，如今更傳出準備跨足半導體產業。外媒報導，中聯正洽談以45億至90億港元...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
金馬62／放膽讓導演「摧毀我的臉」 范冰冰首登金馬影后寶座
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，最佳女主角最終由重返華語影壇的范冰冰以《地母》奪下影后。范冰冰雖未出席頒獎典禮，但仍隔空「現聲」感謝金馬獎肯定外與導演張吉安信任；代為領獎的張吉安也透露，范冰冰為了爭取出演機會，曾跟著他回家鄉、下稻田，只因為「她想重新來過」。公視新聞網 ・ 9 小時前
天命：台灣民主運動者許信良的一生見證
「你是個藝術家，你不適合從政！如果一定要從政，你會闖大禍的！」許信良的恩師鄒文海信傳媒 ・ 19 小時前
林碧炤：明德專案是推動民主化 沒有台獨、沒有要改變現狀
1995年底，台海局勢在中國連續軍演下急劇升溫，李登輝在1995年12月底指示國安局成立「明德專案小組」；前國安會副秘書長林碧炤今表示，明德專案的一個最主要的目的就是要去告訴美國跟日本，台灣的政策就是要推動台灣的民主化，事實上沒有所謂的台灣獨立，沒有要改變現狀。中時新聞網 ・ 13 小時前
歡迎中國投資？美國奧克拉荷馬州州長：強人所難
美國與中國在10月底的「川習會」達成貿易休兵，但貿易戰的餘波仍持續。美國奧克拉荷馬州(Oklahoma)州長史迪特（Kevin Stitt）於21日表態，稱他「不大願意」(reluctant)接受中資企業前來投資。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
租客種大麻 華人房東屋被封 損失10萬元才拿回控制權
加州房東要小心，如果租客在屋內種大麻，房東不僅可能成為共犯，被追究共謀罪；房屋還可能被封，須支付罰款和修繕等費用後，才能...世界日報World Journal ・ 19 小時前
竹縣國中女教師「情緒困擾」墜亡 縣長：提供家屬必要協助
新竹縣一所國中20日上午驚傳墜樓意外，該校約50多歲的女教師於高處墜落，送醫搶救宣告不治。對此，縣長楊文科表示，縣府將主動協助校方及相關單位，提供家屬必要的協助也會加強內部的關懷與支持機制，提供所需資源協助。中天新聞網 ・ 1 天前
日本流感提前大爆發！旅遊達人示警：24地區亮紅燈 赴日旅客務必注意
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導日本流感疫情持續升溫，數據一路狂飆。旅日達人林氏璧近日在粉專「日本自助旅遊中毒者」發布最新疫情觀察指出，日本上...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 19 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 15 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
內幕／卓榮泰討救兵沒用 韓國瑜不會再幫忙
[NOWnews今日新聞]行政、立法兩院因《財政收支劃分法》槓上，加上明年度總預算卡關，迄今仍未付委審查，行政院長卓榮泰找上立法院長韓國瑜協調，希望韓國瑜再度出面協助化解僵局，不過與韓國瑜熟識的藍委透...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前