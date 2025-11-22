台中一名房客欠租半年卻拒絕搬離，房東不得不委託管理人出面處理。儘管多次溝通並貼出限期搬離通知，房客仍不配合。最後，管理人甚至拆除大門，才促使房客願意坐下協商。太平所副所長「羅英瑄」表示，這起事件源於租屋合約問題引發爭執，建議民眾應尋求民事程序或調解處理租屋問題，避免發生肢體衝突。據了解，雙方已約定月底進行最後一次協商，房東期待這場租賃糾紛能夠和平落幕！

欠租半年拒搬！房東委託人「拆大門」逼房客協商。(圖／TVBS)

台中一名房客欠租金長達半年卻拒絕搬離，讓房東不得不委託管理人協助處理這棘手情況。儘管委託人多次溝通並貼出限期搬離通知，房客仍不願配合。委託人最終採取拆除大門的非常手段，才促使房客願意坐下來協商。這起租屋糾紛反映了租賃關係中可能面臨的複雜問題，也凸顯了透過適當管道解決爭議的重要性。

在台中太平一棟社區大樓內，一場房東與房客的租賃糾紛逐漸升溫。一名男性房客積欠房租長達半年之久，卻堅持不願搬離，迫使房東委託管理人出面處理。管理人起初採取溫和方式，先是張貼通知單，再透過LINE持續溝通，甚至給予房客一周的時間尋找新住處。

台中租屋糾紛！房客欠租半年 大門被拆。(圖／TVBS)

然而，儘管給予寬限，該房客依然拒絕搬遷。情況更加複雜的是，房東調查發現這名房客過去已有兩次租屋欠款的前科記錄。雙方陷入僵局，管理人與房客各執一詞，互不相讓。

警方接獲通報後趕到現場調解，面對緊張局勢，警方人員嘗試勸說房客，明確指出欠租是不爭的事實，建議他既然沒有繳納租金，就應該配合搬離。然而，當房客走出門時，竟然先行推擠並出言不遜，使得現場氣氛更加緊張。

警方接獲通報後趕到現場調解。(圖／TVBS)

面對房客的強硬態度，管理人最終採取了極端措施——拆除了房屋的大門。這一舉動似乎產生了效果，房客才終於願意坐下來進行實質性的協商。

太平所副所長羅英瑄表示，這起事件源於租屋合約問題所引發的爭執，警方到場主要是維持秩序並進行勸說，成功避免了不必要的衝突升級。羅英瑄強調，對於租屋相關問題，建議民眾尋求民事程序處理或調解，避免發生口角或肢體衝突。

據了解，雙方已約定在月底進行最後一次協商。房東也表達希望能儘快順利收回房屋的心願，期待這場租賃糾紛能夠和平落幕。

