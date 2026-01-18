欠租趕人！律師上門驚見「年輕姊弟卑微身影」 房東嘆：我們才是壞人

生活中心／綜合報導

房客欠租2個月，房東、律師進門要趕人，見背後真相不禁鼻酸。（示意圖／翻攝pexels）

律師王至德日前分享一起租屋糾紛個案。一名房東因年輕房客姊弟陸續欠租，累積達2個月租金總額，憤而委託律師協助驅趕。原以為遇上惡意賴帳的「租霸」，豈料律師上門對質時，發現姊弟倆因工作不順、僅靠打零工維生，生活極度困頓。面對房客卑微致歉與無助的處境，讓原本氣憤填膺的房東與律師反倒心生愧疚，感嘆「自己才是壞人」。

知名律師王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」發文分享一則發人深省的執業經驗。他表示，一名老好人房東曾將房屋以低於行情的價格，租給一對看起來忠厚老實的20多歲年輕姊弟。起初前3個月收租正常，但從第4個月開始，房客便以薪資發放延遲為由請求先繳半數，房東心軟答應。不料此後每個月房租皆未繳清，且未主動告知，直到房東刷存摺才發現短少，累積至第8個月時，欠費已超過2個月的租金總額。

房東認為自己好心沒好報，不僅善意被濫用，更覺得這對姊弟根本是毫無誠意的「租屋蟑螂」，於是憤怒委託王至德律師陪同前往租屋處談判，準備收回房屋。當晚，王至德為了替當事人出氣，見面便扮演「黑臉」，嚴厲質問為何拖欠房租？並強硬要求繳清欠款否則搬離或法院見。

然而，現場氣氛卻出乎意料。這對姊弟找來的友人當場掏錢代墊了2個月的租金，而涉事的姊姊則全程低頭，顫抖地解釋：「真的很抱歉，因為找工作不順利，全家只靠弟弟打零工賺錢，扣掉吃飯錢後實在繳不出房租...前幾個月都是用存款墊付，後來真的沒錢了才請求通融。」一旁的友人也感嘆，這對姊弟個性內向，不好意思一直向房東訴苦，才選擇悶在心裡。

看著眼前這對連大聲說話都不敢的年輕人，並非想像中的凶神惡煞，王至德內心深受衝擊。在離開租屋處後，原本怒氣沖沖的房東突然開口：「我覺得我們好像才是壞人。」這句話也重擊了王至德的內心，即便他嘴硬回應是對方的錯，但那份「欺負窮人」的罪惡感卻久久揮之不去。

儘管情感上令人不捨，王至德仍回歸法律專業提醒，房東若遇房客欠租，並非隨時能趕人。依據法律規定，房客積欠租金總額必須超過「2個月」，且經房東寄發存證信函催告限期給付仍不履行後，房東才能合法終止契約並收回房屋。雖然此案情節令人鼻酸，但在法律程序上，該名房東的要求確實站得住腳。

