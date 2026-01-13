欠租9百萬！嘉義檜意森活村爆財務危機 林鐵收回自行接手

阿里山林業鐵路及文化資產管理處強調，檜意森活村營運不中斷。(林鐵及文資處提供／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義市知名觀光景點「檜意森活村」為林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處所屬，原本委由檜意森活村股份有限公司營運，傳出檜村公司財務出現問題，積欠林鐵文資處租金、權利金等近900萬元付出不來，且與進駐店家也有款項積欠問題，經協議後，林鐵及文資處1月15日終止契約，16日起收回經營權自行管理，今(13)日起逐一與既有店家說明討論換約繼續營業事宜，確保檜意森活村正常運作。

檜意森活村於民國102年依據促參法採OT方式委託檜村公司營運，因營運績效符合契約優先定約規定，林鐵及文資處於113年3月1日與檜村公司再續約5年，118年2月28日合約才屆期。

林鐵及文資處表示，續約第1年，檜村公司經營狀況還算穩定，去年114年因檜村公司負責人其他旅遊事業經營困難，造成財務問題，周轉不靈，林鐵及文資處多次函限檜村公司改善，並限期今年1月15日前要繳清114年度積欠的租金、權利金及逾期罰金共計893萬5925元，逾期將依規終止契約。

自知財務缺口已無法處理，檜村公司負責人主動在昨天12日與林鐵及文資處協議，由林鐵及文資處於1月15日終止契約，16日起收回經營權自行管理。

林鐵及文資處表示，收回檜意森活村經營權後，將留用檜村公司部分現場管理人員，今已派員逐一與既有店家說明討論換約繼續營業事宜，維持園區正常營運，園區服務不中斷。

至檜村公司所積欠費用仍將依法追償，並要求負責人盡速解決與店家債務問題。

林鐵及文資處已於114年6月啟動檜村新促參案前置作業，完成招商作業前，將先行依國有財產法規定辦理公開標租，期能引入新業者接手營運檜意森活村，持續促進嘉義地區之觀光發展。

