欠稅不還 遺產恐遭裁定分割

財政部北區國稅局表示，為維護租稅公平，對於滯欠稅款，又不願意行使遺產分割權利的納稅人，國稅局將依法採取積極追徵措施，也就是可依法代位請求法院裁定分割。

北區國稅局舉例，陳先生（化名）滯欠綜所稅逾600餘萬元，超過繳納期限屆滿30日仍未繳納，因此依法移送行政執行分署辦理強制執行。

國稅局查核發現，陳先生名下除一筆坐落於新北市土地外，並無其他財產可供執行。該土地主要是陳先生父親死亡後依法繼承取得，現為陳先生與其他繼承人公同共有，在未經繼承人間協議分割或法院裁定前，國稅局難以單獨針對陳先生部分辦理拍賣或執行。

國稅局依稅捐稽徵法與民法規定，代位陳先生向法院提起民事代位請求分割遺產之訴。

經法院判決確定後，這筆不動產可自公同共有變更為分別共有，陳先生持有部分成為獨立執行標的，行政執行分署即依法拍賣，並以所得價金抵繳欠稅。

