欠稅人「不讀不回」想賴帳 國稅局靠這招切割繼承共有地 追回欠稅600萬元

欠稅人拒不配合欠繳綜所稅，國稅局成功代位請求分割公同共有遺產，並拍賣繳稅。圖為民眾申報所得稅。廖瑞祥攝



財政部北區國稅局表示，為確保稅捐順利徵起，維護租稅公平，對於滯欠稅款且怠於履行繳納義務的納稅義務人，一定會依法採取積極追徵措施。轄區內甲君欠繳綜合所得稅逾600萬餘元，但對國稅局追繳通知全都「不讀不回」，國稅局下狠招，將甲君名下一筆公同共有土地的財產繼承人全告上法院，逼著甲君出來面對。

北區國稅局表示，轄區內甲君滯欠綜合所得稅逾600餘萬元，逾繳納期限屆滿30日仍未繳納，因此將甲君依法移送行政執行分署辦理強制執行。但甲君仍拒不出庭，對國稅局所有的通知皆採「不讀不回」的心態。

廣告 廣告

據悉，甲君原本仗著自己名下已無現金存款及任何財產可供執行，對國稅局所有通知皆置若罔聞。誰料，國稅局查出甲君名下有一筆坐落在新北市的土地，光是公告現值就新台幣600餘萬元；只不過，該土地是其父親死亡後依法繼承取得，現為甲君與其他繼承人公同共有，在未經過繼承人之間協議分割或法院裁定前，難以單獨就該部分辦理拍賣或執行。

國稅局多次通知甲君行使遺產分割權利，但甲君依舊「不讀不回」，以致行政執行分署無法就其應有部分執行拍賣，影響拍賣程序。

為維護國家租稅債權，北區國稅局就依《稅捐稽徵法》第24條第5項，以及《民法》第1164條規定，代位甲君向法院提起民事代位請求分割遺產之訴。

最終經法院判決確定，該筆不動產得以自公同共有變更為分別共有，甲君持有部分成為獨立執行的標的，行政執行分署即順利依法進行拍賣程序，並以所得的價金抵繳其滯欠稅款。

更多太報報導

網紅要課所得稅！財政部發布課稅作業規範 明年6月底輔導期過後連補帶罰

【吃電怪獸3-3】引導AI資料中心提高能效、落腳中南部 學者建議台電訂差別費率

【吃電怪獸3-2】我們回不去了！學者獻策因應台灣國情「算力」必須追隨「電力」