欠稅千萬想脫產？11筆土地「贈與老婆」也沒用 國稅局3招討回1227萬

為打擊惡意逃漏稅行為，財政部中區國稅局近日展現鐵腕執法決心。一名私接營建工程的納稅人遭查獲欠稅逾千萬元後，竟試圖將名下11筆土地與3部汽車無償贈與配偶以規避執行。國稅局識破其脫產伎倆，祭出《稅捐稽徵法》第24條假扣押手段，並提起塗銷所有權移轉登記訴訟。

最終在法律攻勢下，納稅人為保財產免遭法拍，全數繳清1,227萬餘元欠稅與罰鍰。

私接工程欠稅千萬 竟將房車贈配偶意圖脫產

中區國稅局說明，轄內納稅義務人甲君未依規定辦理營業登記，卻私下承攬大量營建工程。經稽徵機關查核後，除補徵營業稅外，更加處一倍罰鍰，累計欠稅金額高達新台幣1,227萬餘元。

廣告 廣告

在調查過程中，國稅局發現甲君有計畫性地將名下財產移轉。他陸續將市值逾千萬元的11筆土地及3部汽車，以「無償贈與」方式過戶給配偶乙君。這種在欠稅調查期間的大額財產移轉，被認定具有明显的「藉由移轉財產規避稅捐執行」意圖，嚴重危害國家稅收債權。

國稅局連出三招：假扣押、塗銷訴訟、假處分

面對甲君的脫產行為，國稅局立即啟動稅捐保全措施。首先，依據《稅捐稽徵法》第24條規定，向法院聲請假扣押獲准，並移送行政執行分署執行。然而，因甲君已將大部分財產移轉，导致執行署無法足額扣押清償。

國稅局隨即祭出第二招與第三招：引用《民法》相關規定提起「塗銷所有權移轉登記訴訟」，要求法院撤銷甲君與配偶間的贈與行為，將財產回復登記為甲君所有；同時，對配偶乙君名下的受贈財產聲請假處分，凍結其處分權利。

法院判決認定逃稅 納稅人為保產全數繳清

經法院審理，認定甲君確實有移轉財產以逃避稅捐執行的事實，判決將上述11筆土地與3部汽車的所有權回復登記至甲君名下。眼見脫產無望，且財產面臨被拍賣抵稅的風險，甲君最終選擇主動繳清全數欠稅款項與罰鍰，案件圓滿落幕。

中區國稅局強調，假扣押是防止欠稅擴大的保全措施，並非懲罰手段，執行過程皆嚴守比例原則與正當法律程序。呼籲納稅義務人若遇繳納困難可申請分期，切勿心存僥倖隱匿財產，以免面臨更嚴厲的法律追訴。