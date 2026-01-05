欠稅千萬未還！男星甜牽「大7歲富婆女友」煲愛 女方凸肚狂飄孕味

娛樂中心／綜合報導

28歲中國男星陳牧馳在《封神三部曲》飾演紂王之子殷郊，憑藉帥氣長相與精湛演技圈粉無數，但不久後卻被狗仔爆料，指出他正與大7歲的女星陳冰熱戀中，雖然兩人至今未承認戀情，但近日狗仔再度捕捉到小倆口甜蜜約會畫面，且女方肚子明顯隆起飄出孕味。

陳冰疑似懷有身孕。（圖／翻攝自微博）

陳冰父親陳嘉新為海南銀達集團董事長，並代理麥當勞在海南島的業務，她因此獲封「麥當勞公主」稱號，身家背景十分雄厚。外型艷麗的她，曾參與《中國好聲音3》以及《乘風2023》，其中，她在《中國好聲音3》改編天團五月天的〈盛夏光年〉，舞台表現極具爆發力，相關影片至今仍在網路上廣為流傳，點閱數居高不下。

廣告 廣告

陳牧馳與陳冰約會遭直擊。（圖／翻攝自微博）

然而，陳冰擔任股東的典當公司近年爆出欠稅風波，積欠逾1300萬元人民幣（約5946萬元新台幣）的稅金；父親陳嘉新則被指控私吞9400萬元人民幣（約4.3億元新台幣）的國有資產，父女雙雙成了被告。

儘管如此，陳牧馳依舊不離不棄，兩人甚至疑似有了愛的結晶。近日狗仔再度拍到陳冰與陳牧馳十指緊扣現身花鳥市場的畫面，只見他們一路談笑風生，置身人潮中也毫無遮掩，逛完市場後，兩人搭車前往麵包店，陳冰還敞開自己的大衣為男友取暖，濃濃愛意直接溢出屏幕。

更多三立新聞網報導

陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」

梁云菲爆輕生未遂！14歲翹家「遭3男灌酒性侵」 分手金剛原因曝光

女健身網紅侵門踏戶睡人夫 炫耀「無套、內Ｘ」挑釁元配下場慘了

演藝圈再傳噩耗！資深男星驚傳驟逝享壽82歲 告別式細節曝光

