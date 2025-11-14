欠稅大戶假離婚藏2.5億! 老翁裝窮遭管收仍不願清償

南部中心／蘇晟維、廖錦雄 高雄報導

高雄鳳山有一名70多歲的老翁，過去因為打官司獲得了6000萬的和解金，但卻被發現沒有申報收入，稅金加罰款被罰過4000萬元，只是他不但將2.5億元的存款脫產，還轉移名下房產，不願意配合清償，遭到行政執行署向法院聲請管收獲准，卻也不願還錢。

沈姓男子（中）積欠4000萬稅款不還，遭行政執行署聲請管收。（圖／翻攝畫面）

高雄鳳山有一名老翁，2018年因為逃漏稅，稅金加上罰款超過四千萬元，但他本人雙手一攤說沒錢還，最近行政執行署將他聲請管收，身穿紫色上衣的就是欠稅的沈姓男子，被執行官帶回約談時，他始終不願意繳清欠款，4000多萬只清償了14萬，執行官迫不得已，使出殺手鐧，行政執行署高雄分署主任執行官王姝雯指出，「存款股票執行的結果，都不足清償他四千多萬的欠稅，所以我們承辦執行官這邊也，持續調查他的資金流向，也查出他其實是這麼多年來，一直在隱匿他的財產，那就聲請法院管收。」

沈姓男子積欠4000萬稅款不還，遭行政執行署聲請管收。（圖／民視新聞）

原來這名沈姓男子，因為房產糾紛獲得了六千多萬的和解金，但卻沒有申報收入，2018年被抓到逃漏稅，2900萬元稅金，連同1000萬罰款，加上利息高達4千多萬，他不但不繳納，更被發現從自己的戶頭，多次提領現金，累計轉移超過2.5億元，更將自己的房產輾轉脫產給女兒，行政執行署高雄分署主任執行官王姝雯表示，「查他的銀行資金流向之外，也有查到位於屏東的不動產，已經賣給第三人，然後再由第三人那邊，輾轉將所有權登記在他女兒名下。」

沈姓男子（右）積欠4000萬稅款不還，遭行政執行署聲請管收。（圖／翻攝畫面）

不只脫產躲扣押，還只想用每個月5000元的國民年金打發執行官，明明是股市大亨，卻是要錢沒有、要命一條的擺爛行為，遭到管收，仍是不願配合還款，其他民眾覺得，「該關！他不是沒有錢啊，他有錢不付還提領，那表示是惡意逃漏稅，應該是這樣啦。」、也有人說，「應該！該追就追啊，該欠的欠國稅是不行嘛，政府應該有辦法的啦，國稅局會有辦法的啦。」行政執行署使出霹靂手段對付，男子要嘛就是趕快繳交欠國家的稅款，不然就是一直在監獄內，被管收。

