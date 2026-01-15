欠稅費430萬拒繳卻有數億款項進出！塑膠公司老闆遭管收

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市1家塑膠製造公司滯欠多年度的營所稅、健保費、勞保費與勞退金等共430萬多元，一直未清償，被移送行政執行署台南分署強制執行。台南分署調查發現該公司蔡姓負責人的公司帳戶在幾年間支出4億多元、公司也有銷售額3億餘元，卻未用來清償欠稅費。14日，台南分署拘提蔡男到案、聲請法院管收獲准。

行政執行官調查發現，蔡姓男子(63歲)擔任此塑膠公司的負責人，蔡男公司帳戶於2017年至2024年間合計支出金額4億3千餘萬元，卻未用來清償該案滯欠的稅費；又蔡男公司於2016年至2025年間有銷售額3億餘元，執行官訊問其資金流向，蔡男辯稱有部分銷售額未收到款項，但實際收到的金額仍高達1億6千餘萬元，遠高於本案滯欠的稅費，仍未用來清償本案稅費。

台南分署於1月14日上午將蔡男拘提到案，行政執行官訊問後認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」、「顯有逃匿之虞」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，即移送台南地方法院聲請管收，法官開庭後於當晚7點多裁定管收蔡男、解送管收所。

