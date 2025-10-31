欠稅165萬還隱匿處分財產 男被管收2天火速吐50萬、提清償方案

〔記者王定傳／台北報導〕30多歲陳姓男子前年6月出售房屋及土地，卻欠繳房屋及土地交易所得稅165萬餘元，法務部行政執行署新北分署受理後發現，陳男除將出售不動產的價金結餘款轉至親友帳戶，且提領大額現金，甚至處分其名下投資，還頻繁出國旅遊，顯有隱匿處分財產情事，10月27日向新北地院聲請管收獲准，陳男隨即於29日提出分期償還計畫，當日先行繳納50萬元，經叔叔出面擔任擔保人後，獲准釋放。

新北分署指出，陳男在前年6月間出售名下台中市西屯區房地，欠繳房屋及土地交易所得稅165萬餘元，經財政部北區國稅局於今年2月移送新北分署執行。

行政執行官發現，陳男出售台中市不動產，扣除相關交易成本及抵押債權後，尚有結餘款627萬餘元，卻不用於繳納，反將結餘款轉至祖母、姑姑、叔叔及其他友人等人帳戶，並提領上百萬元現金，甚至處分其名下原持有的上市櫃公司股票及未上市公司股份，所得金額59萬餘元及120萬元亦均提領一空，將名下財產處分殆盡，致新北分署受理本案時其名下已無財產。另外，陳男於前年7月至8月短短2個月間，即出國4次，顯有相當資力。

行政執行官詢問陳男處分財產原因，他聲稱匯款給親友均是用於償債，但均未能舉證以實其說，另詢問其出國詳情，他則說是跟太太出國至澳門慶生及旅遊，還去娛樂場拚一把，當時將全部現金140萬餘元都賠光。

新北分署多次限期陳男履行義務，並限制其出境，但陳男都說名下已無財產，僅能先每月繳納3000元；考量陳男具備清償能力卻拒不履行，所提清償方案與欠稅金額顯不相當，已符合顯有履行義務可能故不履行，及隱匿處分財產管收事由，遂聲請管收獲准。陳男在被管收後態度轉變，迅速於兩日後提出具體分期繳納計畫，先行繳納50萬元，並由其叔叔擔任擔保人，新北分署遂同意釋放。

