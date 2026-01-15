欠稅430萬還花4.3億 台南塑膠廠負責人遭管收

台南某家塑膠製造公司欠稅超過四百三十萬元，法務部行政執行署台南分署十五日拘提蔡姓負責人到案。（行政執行署提供）

記者陳治交／台南報導

台南市某塑膠製造公司欠稅超過四百三十萬元，法務部行政執行署台南分署拘提蔡姓負責人到案，訊後聲請管收獲准。

台南分署表示，這間公司滯欠一０五年度營利事業所得稅、一０七年至一一二年度全民健康保險費、一０六年至一一一年度勞工保險費，及一０六年、一０七年、一０九年至一一一年度勞工退休金等共四百三十萬五千八百九十七元，遭移送強制執行。

行政執行官調查，該公司帳戶一０六年至一一三年間共支出四點三億餘元，卻未清償滯欠稅費；另該公司一０五年至一一四年間銷售額三億餘元，蔡姓負責人卻辯稱未收到部分銷售款項，實際卻收到一點六億餘元。

台南分署於十四日上午拘提蔡姓負責人到案，認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」、「顯有逃匿之虞」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，移送台南地方法院聲請管收獲准，隨即解送法務部矯正署台南看守所附設管收所。