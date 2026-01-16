欠稅450萬竟隱匿千萬資產 3C公司負責人遭管收1天 速繳百萬換自由

開設3C貿易公司的林姓男子(馬賽克)，因拒繳450萬元稅款還隱匿公司資產，遭到新北分署管收。新北分署提供



新北市一間經營3C商品的貿易公司，欠稅及罰鍰共計450萬元不僅拒絕繳納，林姓負責人還涉嫌將公司千萬存款提領一空，新北分署調查後，向新北地方法院聲請管收獲准。然而，林男在管收翌日即由親友籌款繳納100萬元，並辦理分期繳納餘款及提供擔保後獲釋。

新北分署指出，林男開設的這家3C貿易公司，於2018年7月至2019年4月期間，因取具不實發票虛報進項稅額高達424萬元，被國稅局查獲後追繳相關營業稅及所得稅，並裁處罰鍰。然而，林男於2022年間陸續將公司銀行存款帳戶內的1170萬元分8次轉入其個人帳戶，另將公司向銀行申貸的300萬元，以現金方式全數提領。

廣告 廣告

行政執行官通知林男到場說明資金流向及用途，林男聲稱，這些錢全都以個人名義貸給友人收取利息，沒想到全被倒債，因此沒有留下相關證明資料。

事後，行政執行官再通知林男於今年1月8日到場繳納欠稅，並要求其提出具體清償計畫及擔保後，認為其其有隱匿或處分財產之嫌，且無法提出具體可行的清償計畫及擔保，依法先暫予留置，當日向新北地方法院聲請管收，經法官審理後裁准管收。

翌(1/9)日，林男親友籌款100萬元到場繳納，其餘金額則辦理分期繳納並提供擔保後，林男終獲釋。

新北分署強調，依法納稅是每位納稅義務人的責任，呼籲民眾應誠實申報並準時繳納稅款。對於惡意欠稅、企圖脫產規避執行者，分署將持續強力追討，勿心存僥倖，以免面臨法律制裁及更嚴重後果。

更多太報報導

郭銘傑觀點：關稅15％非讓利！是風險被管理後的價格 「長臂伸進他國企業」

蘇巧慧與李四川差距縮小中！戴錫欽曝新北「藍白合」遲未定案 基層焦慮

藍白只將總預算部分新興計劃逕付二讀 政院：挑三揀四非國人之福