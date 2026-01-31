欠繳會費情形嚴重 聯合國秘書長：有立即財政崩潰風險



近年來由於包括美國在內等許多會員國，嚴重積欠聯合國會費，使該組織運作逐漸陷入困境，聯合國秘書長古特瑞斯更在30日向所有成員國發出公開信，要求履行繳納會費的義務，否則即將面臨「立即財政崩潰風險」。

英國廣播公司（BBC）報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）在對193個會員國發送的信件中，呼籲各國應該履行繳納會費的義務，否則就應該立即啟動聯合國財務架構的改革行動，避免該組織所面臨的財務風險進一步惡化，他也表示，聯合國資金恐將於今年7月耗盡。

美國欠費嚴重 川普政府更宣布退出多個國際組織與機構

報導指出，聯合國最主要的會費收入來源美國，拒絕提供運作經費以及維和行動所需的費用，同時以「浪費納稅人錢財」的理由，退出多個聯合國旗下機構，其他的成員國也出現拖欠會費或是乾脆拒絕繳納的情形，使聯合國財政持續惡化。

雖然在2025年底，聯合國大會通過了針對組織財務系統的改革，但現金流的不足仍然對組織事務運作構成嚴峻挑戰，因此在聯合國設立於瑞士日內瓦的辦事處之內，四處可見示警組織財務艱困的告示，且機構內部的電扶梯也全面停止運轉，暖氣系統也以較節能的方式運行，都凸顯出情況的嚴峻程度。

報導表示，美國在2025年並未繳交聯合國會費，且對於聯合國的維和行動，僅提供了約30%的經費，且在本月，川普（Donald Trump）政府宣布從數十個國際組織，其中包括31個聯合國旗下機構退出，藉此「終止美國納稅人對那些未能推動美國優先事務的資助和參與」。

於此同時，包括英國以及德國等主要西方國家，也陸續大砍對外援助，使聯合國運作雪上加霜，並且開始關閉在阿富汗境內開設的婦幼醫療機構，削減向蘇丹饑民提供食物援助。

