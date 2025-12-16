欠繳高額房屋土地交易所得稅遭移送執行 新竹分署成功徵起稅款

新竹分署採取查封及扣押措施，最終促使義務人繳清全部欠款。





新竹市一名黃姓民眾因欠繳個人房屋土地交易所得稅，經財政部北區國稅局新竹分局於114年6月間移送法務部行政執行署新竹分署強制執行。新竹分署收案後，立即啟動財產調查，發現義務人名下擁有多輛名車及多間新建不動產，判斷義務人應有相當資力可繳納，於114年6月即時採取查封及扣押措施，最終促使義務人於114年11月繳清全部欠款，本件順利徵起。

新竹分署表示，本案原移送執行金額為新臺幣500餘萬元，因此查得黃姓民眾名下持有4間位於新竹市鄰近世界高中的新建建物（113年交屋）。為避免財產遭隱匿或轉移，新竹分署於114年6月即刻發函查封相關不動產並同時扣押其金融帳戶。

其後，新竹分局於114年9月發函更正重行核定稅額，並部分撤回執行，最終本案確定的欠稅金額為新臺幣170餘萬元。執行過程中，義務人曾向新竹分署提出申請，希望撤銷部分房屋之查封，以利其處置，惟承辦執行官審酌後認為，該4間建物均設定高額抵押權，且現今房市交易量縮，若逕行同意塗銷查封，能否順利徵起仍具不確定性，因此請承辦書記官持續勸諭義務人儘速清償稅款。對此，黃姓民眾或許理解難以迴避拖延，因此在11月間主動繳清全部欠款。

