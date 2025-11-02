欠繳6月房租1萬5千 女租客涉點火燒套房

女欠租還縱火，竟稱自己心情差。（圖／TVBS）

花蓮一處出租套房突然起火，一名女租客涉嫌縱火燒毀套房，房東透露過去就曾試圖點燃卡式爐，甚至還拖欠一萬五千元房租沒繳，即便租約到期也不搬家，警方到場協調也沒用，這回引燃床墊竟說自己心情不好。

火警發生後，蒲姓女子被發現待在大樓一樓，神情恍惚地跟在員警後方，身上白色衣服沾滿灰燼。當警方詢問時，她不願透露詳情。根據房東表示，這名女子去年到花蓮時曾表示希望在慈濟工作，但住了一年半後，從今年3月開始，不僅延遲繳交房租，還疑似因缺錢將帳號提供給他人使用，捲入詐欺案件。

即使警方在7月到場協調，女子仍拒絕配合。9月合約到期後，她依然不願搬離，甚至曾作勢想點燃卡式爐。房東表示願意支付5000元搬遷費用，但女子仍不接受。這次縱火事件使整棟民宅的公共空間煙霧瀰漫，損失30幾萬元，所有租客也受到驚嚇。

