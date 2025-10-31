欠缺責任能力不得判死 朝野立委支持但籲完善配套

行政院30日通過刑法等修正草案，增訂因故意殺人、兒虐致死等重大犯罪而判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者不得假釋，並明定行為時或審判中欠缺責任能力者不得判處死刑。國民黨立委吳宗憲今天(31日)直言，修法太慢跟在立院後面；民進黨立委鍾佳濱則肯定修法方向，認為兼顧嚴懲與人權。

行政院30日通過《刑法》、《刑法施行法》及《監獄行刑法》修正草案，增訂故意殺人、殺人未遂與虐童致死等重大暴力犯罪若經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，一律不得假釋；同時依據憲法法庭判決意旨，明定行為時或審判中欠缺責任能力者不得科處死刑。法務部說明，修法旨在回應社會對暴力犯罪的正義訴求，兼顧比例原則與人權保障，後續將提請司法院會銜並送立法院審議。

對此，國民黨立委吳宗憲受訪時表示，行政機關的修法速度「太慢、跟在立法院後面」，他強調自己早在行政院提出草案前便已推動「無期徒刑分級制」。他指出，現行刑法僅概括規定服刑逾25年可申請假釋，無法精確反映罪行輕重，因此建議將無期徒刑區分為不同層級，由法官依個案惡性決定是否給予假釋。民進黨立委鍾佳濱則認為受害者的傷害無法逆轉，刑罰不應因行為人後續表現良好而縮短，否則將削弱社會對司法的信任。

至於行為時或審判中欠缺責任能力者不得判處死刑，吳宗憲表示對精神障礙者不科處死刑是國際潮流，他支持，但必須強化精神鑑定程序，建立標準化與嚴謹的審查機制，防止個案濫用精神疾病作為免責理由。他說：『(原音)譬如說他是殺手，或是本來就預謀3年後他可能要殺某一個人，就在這3年間不停地去看精神科，我們要避免這個，我們不能讓有誰可以取得殺人免責的牌照，我們不能讓這個事情在現代發生，所以要朝向這個方向修法。我是支持，但是配套措施就是對於精神鑑定必須要非常的嚴謹和標準化流程要出來。』

若行為時或審判中欠缺責任能力者不得判處死刑，長期關押是否為適當處遇？民進黨立委鍾佳濱認為，若犯罪行為人無法辨識行為後果，監禁便無助於改正行為，無法達成矯正與教化的目的，僅是形式懲罰，反而失去刑罰的正當性。他說：『(原音)問題就在這裡，無行為能力，你都會不罰或減免其刑，沒有責任能力的人，刑罰的後半段的執行的目的就沒辦法達到，如果這個人沒有辦法去判斷對或錯、不能改，那你把這樣的人關在牢裡面，關到死他也不會改，所以刑罰的有效性就遇到一個問題，如果這個刑罰不能達成它的效果，那你這個刑罰就無效。』

鍾佳濱強調，這並非縱容犯罪，而是要求司法體系在懲罰之外同步建立治療與復歸機制，確保刑罰既符合人權，也能維護社會安全，更能達到刑法的核心目的，也就是彰顯正義、懲罰行為人並促進教化。