欠萬元修車費遭8人圍毆！17歲少年被砍到臟器外露

新竹市城隍廟商圈11月29日晚間9時許發生一起聚眾砍人重案。據警方調查，案件起因為17歲孫姓少年積欠陳姓男子1萬餘元修車費遲遲未還，引發陳男不滿。

陳姓男子趁城隍廟人潮散去、店家打烊之際，夥同包含自己在內共8人，分乘一輛紅色馬自達3與兩輛白色豐田自小客車，前往少年打工的知名小吃攤討債。抵達現場後，其中4人進入找尋少年，另外4人則在廟外等候。

雙方談判未果，陳男夥同林男、范姓少年等人先是徒手毆打孫姓少年。隨後陳男拿出預藏的開山刀，朝少年身體多處砍傷，造成對方當場臟器外露、意識模糊。8名涉案人見狀後隨即駕車逃離現場。

新竹市警局第一分局接獲報案，立即啟動快打警力趕赴現場。警方將重傷少年緊急送往新竹台大醫院搶救，經手術治療後暫時脫離生命危險。同時專案小組循線追查涉案紅色馬自達3自小客車，4小時內查獲陳姓犯嫌等4人到案，隨後陸續逮捕其餘4名共犯。

11月30日全案移送新竹地方檢察署偵辦。檢察官訊問後，認定陳姓主嫌及林姓同夥涉及對少年施暴、攜帶兇器聚眾施暴及殺人未遂等重大罪嫌，且有逃亡、串證及滅證之虞，向新竹地方法院聲請羈押禁見。另一名在場助勢的陳姓同夥則裁定6萬元交保，並限制住居。全案依殺人未遂、妨害秩序罪嫌偵辦中。

