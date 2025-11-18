欠薪留爛攤／片場霸凌！名製作人遭控飆罵髒話、拖欠薪資 員工苦吞求生計

資深藝人郭美珠是電視劇《新台灣奇案》製作人，遭劇組多名工作人員及演員指控拖欠薪資。（圖／翻攝自郭美珠臉書）

香港美魔女溫碧霞投資兼主演的電影《謊島美人魚》，電影都已上映完，還發生工作人員控訴欠薪，就算找上製作公司與香港投資方反映，仍未有結果，其實圈內發生欠薪事件的案例不少，如郭美珠、林秀琴與老公陳致遠，以及原住民導演陽靖。

郭美珠是資深藝人同時也是電視劇《新台灣奇案》製作人，遭劇組多名工作人員及演員指控，在片場飆罵髒話、霸凌他們，且未替工作人員投保勞健保，甚至無預警縮減及拖欠薪資、停止團體保險，雖然如此，員工為了生計，還是隱忍苦吞。

林秀琴與陳致遠經營的餐廳，傳出欠款員工7千元。（本刊資料照）

林秀琴與陳致遠之前經營的餐廳有兩位外場員工，工作到第二個月，店就收攤，老闆跟著不見人影，雖曾私訊陳致遠要薪水，但陳致遠表明也在煩惱錢的問題，之後便封鎖人，該員工表示雖然只欠了7千，怎麼說都是辛苦錢。

陽靖被前員工出面怒指拖欠薪水。（圖／翻攝自陽靖臉書）

全台首位身障原住民導演陽靖，他以名人合照向民眾及店家募款拍攝電影《愛情線索》，卻始終不曾在院線上映，被質疑是吸金詐欺，而其前員工出面怒指陽靖不但拖欠薪水，在事件曝光後竟還反告他妨害名譽。

