欠賭債遭角頭倒吊狠揍！大馬男神缺氧險昏厥 急比中指求救

記者宋亭誼／台北報導

監所職場喜劇《監所男子囚生記》將於11月15日正式上線，今（6）日釋出全新精華版預告，預告中陳澤耀挑戰高難度倒吊戲碼，被黑道大姐大陳雪甄還有「角頭」們狠揍，威脅不還錢就切掉，更因陳雪甄「賣身還債」的安排，陰錯陽差走後門入監所任職菜鳥管理員，被黑道大哥楊祐寧呼來喚去。

陳澤耀（右）挑戰極限「倒吊」戲 血衝腦險昏厥。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

《監所男子囚生記》劇情揭露黑道老大9568（楊祐寧 飾）得知陳澤耀是姊姊（陳雪甄 飾）派來照顧自己的臥底後，不只常常整他，更以「要跟姊姊講喔」的威脅口吻，逼他協助偷夾帶違禁品，甚至伸手掐住下巴、意圖強吻，以詭異的方式「表達愛意」。陳澤耀笑說：「我完全不敢動，只能眼神求饒！」。

廣告 廣告

楊祐寧則分享，陳澤耀是一個很靈活的演員，兩人對戲時都有很多的想法，透露自己有設計多種「微霸凌」橋段，「像是突然捏他耳朵、摸他臉，或做出好像在吃他豆腐的動作，這些動作會讓他有一點點心生畏懼、不舒服，又能凸顯荒謬感。」笑言：「我在他身上摸來摸去的次數應該不少。」

陳雪甄（左）安排陳澤耀（右）走後門入監所任職「賣身還債」。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

陳澤耀飾演的菜鳥管理員阿耀因賭博欠債，被黑道綁起來倒吊懲罰，為追求真實感，陳澤耀事前特訓多日，反覆進行倒吊練習，適應手腳被綁、嘴被封的掙扎感，練習時倒吊超過10次，才終於能撐過血液衝腦的2分鐘關卡，陳澤耀回憶：「倒吊不到3秒鐘，血整個往頭部衝，腦充血的感覺幾乎講不出話。有一個take還是在快昏倒的邊緣，整個人直接癱軟。」

陳澤耀表示，拍攝現場有EMT緊急救護技術員全程待命，而人體倒吊時間會越來越短，一開始可撐3分鐘，接著變成2分鐘、30秒，到最後甚至只有15秒，「因為倒吊的時候舌頭可能擋到呼吸管道，再加上嘴上貼大力膠帶，吸入氧氣更少，所以很容易缺氧暈厥。」

廣告 廣告

陳澤耀稱，這場戲困難到需要設計求救暗號，「是我自己想的，比中指！既符合角色，又能讓工作人員立刻知道我真的不行了。」《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播。

更多三立新聞網報導

57歲江國賓爆「口腔長腫瘤」緊急動手術！術後狀態曝光了

黃少祺「陽台看101煙火」零遮擋！網嘆「住豪宅真好」...釣出本尊回應

于朦朧翻版？本土男星赴中險被硬上 遭男高層灌醉帶回飯店

恭喜56歲男星首度當爸！小13歲嫩妻平安生了 夫妻曬寶寶小手報喜

