欠近300萬！女債務人月收僅2萬撐不下去 北院准清算程序

〔記者劉詠韻／台北報導〕姚姓女子因積欠債務共計292萬元，長期入不敷出，並指月收入僅2萬餘元，無力依協商方案償還。台北地方法院審理後認為，姚女確屬「因不可歸責於己之事由，致履行顯有重大困難」，昨裁定准予開始進行債務清算程序，由司法事務官負責後續處理，全案不得抗告。律師包盛顥建議，民眾若陷債務困境，可依消債條例循序辦理協商或清算，兼顧生活與債務清償。

判決指出，姚女早於2010年與滙豐銀行達成前置協商，約定自同年6月起分60期償還，每月繳款2萬7135元、利率10.5%，但因收入不足中途停繳。她後續向法院聲請消費者債務清理清算程序，主張目前平均月收入僅2萬1104元，連基本生活開銷都難以維持，無力繼續償債。

法院查明，姚女現職美商公司，近十個月總薪資約21萬元，平均月薪略高於2萬元，且無任何社會補助或年金收入，依北市114年度最低生活費標準計算，其必要生活開支約為2萬4455元，已高於月收入，顯見無償債能力。

法官顧仁彧指出，依消費者債務清理條例規定，債務人若因非可歸責於自身之原因導致履行困難，得申請清算程序。姚女的經濟狀況確實陷入困境，且名下除少量股票及197元存款外，並無其他財產，綜合其財務、信用與勞力條件，認定具備申請清算的必要性與正當性。

因此，法院裁定姚女自11月11日下午4時起開始清算程序，由司法事務官接手執行，裁定內容不得抗告。

穩勝國際事務所主持律師包盛顥表示，消費者債務清理條例實施以來，讓許多債務人得以依實際收入調整還款方式，兼顧基本生活與清償責任，同時保障債權人公平受償。他建議民眾若面臨債務困難，應依條例循序辦理前置協商、調解、更生或清算程序，以尋求合法的債務解決途徑。

