欠錢可以欠過年！銀行公會：農曆春節暫停催收債務

即時中心／林耿郁報導

台灣傳統俗諺云「欠錢不要欠過年」，否則可能會將貧窮、霉運帶往新的一年；不過銀行公會宣布，體恤手頭較緊的民眾，今（2026）年農曆新春期間將全面暫停討債工作，讓大家好好過年。

年關將屆，許多民眾的生活依舊捉襟見肘。為此銀行公會今（30）天發布新聞稿，宣布為體恤有還款困難之債務人的感受，已協調各會員銀行（含委外催收機構）於農曆春節期間（2月14日至22日）停止各項催收作業，使債務人可安心過年。

銀行體恤措施如下：

持續宣導債務協商相關資訊，請有困難的債務人，儘速與債權金融機構聯繫辦理相關協商事宜。

春節連續假期期間，各銀行（含委外催收機構）停止一切催理作業，包含簡訊、信函、電話、拜訪、強制執行債務人之動產、不動產等一切活動。

銀行公會同時提醒債務人，切勿輕信不法代辦債務協商公司「保證協商成功」的承諾。

民眾如有債務問題，可於上班時間洽詢各金融機構協商服務專線，或者撥打銀行公會債務諮詢專線 02-8596-1629 ，全體銀行竭誠解答所有債務方面的問題。

清償債務更多資訊，請洽 https://www.twidrp.org.tw/index.jsp 網站。

