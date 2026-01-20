欠錢拚重生／吳宗憲曾背上億元債 壓力大到吐「每天醒來就是還錢」

馬國弼（左起）、鍾鎮濤、吳宗憲等人均發生得還清債務的狀況。（翻攝自臉書、微博）

前職棒球員陳致遠與老婆林秀琴在2024年7月與友人合夥在永和開設港點餐廳，開幕初期因話題十足，生意不錯，但有網友翻出陳致遠過往涉入假球風波的爭議，在社群平台號召永和在地人抵制消費，餐廳生意瞬間急轉直下，同年10月夫妻倆退出經營團隊後，餐廳苦撐1年多後，已於2025年底悄悄歇業。

事實上陳致遠與林秀琴過往曾陸續投入酒吧、燒烤店以及原住民餐廳等事業，因展店速度過快與經營不善，負債一度高達700萬元。這幾年努力還債至今仍背負300多萬元債務。

吳宗憲早年投資失利讓他壓力大到「每天醒來就是還錢」。（翻攝自吳宗憲臉書）

綜藝大哥吳宗憲早年也曾投資唱片公司、房地產等副業失利，負債高達上億元，壓力大到他錄影時節目中透露「每天醒來就是還錢」，而當時太太張葳葳則是默默陪伴他一起度過財務低潮。

馬國弼欠巨額債務怕牽累妻女而離婚。（翻攝自馬國畢臉書）

馬國弼早年也曾因沉迷職棒簽賭，讓他欠下5千萬巨額債務，當時他開Uber、賣早餐來加速還債速度，甚至傳出家人賣房還債，為了不牽累妻女，最終做出與妻子離婚的決定。

鍾鎮濤與前妻章小蕙因投資失利破產仍堅持還清債務。（翻攝自鐘鎮濤微博）

港星鍾鎮濤昔日與前妻章小蕙在一起時投資失利、加上對方愛花錢，1997年又遇到金融風暴，在無力償還債務情況下，最終只能宣告破產，而當時欠債高達十億元台幣。儘管宣布破產，仍堅持還清債務，並重回他最愛的表演舞台。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

