欠錢拚重生／獨家！沒錢也要快樂度日 陳致遠、林秀琴嗑酒肉尋歡

1月6日22：56酒足飯飽後，陳致遠（左）與老婆林秀琴（右）開心玩起自拍。

前職棒球星陳致遠與妻子林秀琴淡出演藝圈，夫妻倆行事低調，鮮少公開露面。1月初晚間，本刊直擊兩人現身台北東區巷弄內一家燒肉店，當晚夫妻倆並未刻意遮掩行蹤，輕裝上陣坐在店內用餐，一邊烤肉、一邊小酌，互動自然，雖然之前投資頻頻失利，但兩人看來輕鬆愉快，頗能品嘗人生風波裡的小確幸。

陳致遠與林秀琴一月初晚間在燒肉店吃飯時，不時低頭滑手機，還開心在店內自拍留念，臉上不見愁容，與外界對其財務壓力沉重的想像形成對比。直到接近凌晨，兩人的女兒也抵達燒肉店會合，一家三口短暫聊天後便離開。

1月6日23：00用餐完畢，陳致遠（左圖）與林秀琴（右圖）分別步出餐廳，與女兒陳琳會合。

吃不夠續攤 跑基隆補貨

女兒充當司機載著父母，原以為就此返家休息，沒想到車子卻一路直奔基隆夜市。凌晨時分抵達基隆後，女兒熟門熟路將車停在夜市旁的海鮮店門口，顯然對此相當熟悉，隨後林秀琴獨自下車走進店內購買生魚片，女兒不久後也跟著下車陪伴在旁，母女倆僅花短短五分鐘便完成採買，隨即返回車上，連夜驅車回台北。

1月7日00：11，一家三口開車到基隆後，女兒陳琳便熟門熟路下車買生魚片。

其實，夫妻倆近年來的生活並不如表面輕鬆，2024年7月，陳致遠與林秀琴傳出投資數十萬元，與友人合夥在新北市永和開設港點餐廳，開幕初期因話題十足，加上口碑不錯，一度生意好到一位難求。然而新聞曝光後，網友翻出陳致遠過往涉入假球風波的爭議，因此在社群平台號召永和在地人抵制消費，餐廳生意瞬間急轉直下。

陳致遠（左）與林秀琴（右）2年前投資港點店，當時夫妻倆不僅在餐廳端盤子，甚至走進廚房幫忙。（翻攝自陳致遠IG）

投資敗績多 負債七百萬

面對輿論壓力與業績滑落，陳致遠與林秀琴夫妻倆最終於同年10月選擇退出經營團隊，結束為期僅3個月的港點投資與經營。只是餐廳的生意並未因兩人退場而好轉，苦撐一年多之後，已於2025年底悄悄歇業，未再對外張揚。

這並非夫妻倆首次投資餐飲業，過往陸續投入酒吧、燒烤店及原住民餐廳等事業，卻因展店速度過快與經營不善，最終導致資金周轉困難，負債一度高達700萬元。

陳致遠（左）、林秀琴（右）勤跑通告賺錢還債。（翻攝自陳致遠IG）

近年陳致遠與林秀琴努力接通告、跑活動還債，無奈整體大環境不佳，演藝工作有限，目前仍背負300多萬元債務。儘管事業與財務壓力沉重，從夫妻倆和女兒深夜聚會的溫馨畫面看來，陳致遠與林秀琴仍選擇以平常心面對人生起伏，在有限條件下享受美食與家庭時光，努力維持屬於自己的生活節奏。

個性開朗的林秀琴（右二），最愛與友人一起開心聚餐敘舊。 （翻攝自陳致遠&林秀琴的樂fun人生臉書）

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

