欠錢最大？ 男持雙鋸當街追砍債主 勸架友也遭殃

新北市 / 綜合報導

欠錢的最大？債主約談判討錢，竟然被欠債人當街持鋸子攻擊！從事鐵工的67歲的張姓男子，曾與鄰居辜姓老翁，借了21萬元，雙方昨（7）日下午相約在新北市中和區一處公園談判，但因還款事宜喬不攏，張姓男子居然鋸子朝對方揮砍，辜姓老翁嚇得坐著電動輪椅逃離現場，但張姓男子一路追砍到了大馬路上，陪同的林姓友人上前阻擋也被砍傷，幸好兩人都沒有生命危險，張姓男子也被隨後趕到的警方逮捕。

老翁坐著電動輪椅，冒險橫越馬路，後方一名男子緊追不捨，男子的雙手各拿一支鋸子，朝對方瘋狂揮舞，老翁坐在輪椅上，毫無還手之力，男子一邊揮砍，還不斷叫罵。事發就在大馬路邊，這一幕讓附近民眾全嚇壞，趕緊報案求助，警方說：「他有需要留，(先叫那個...)。」

砍人的男子被趕來的員警控制，受傷老翁，則被送往醫院治療，目擊民眾說：「一群人在那邊一直喊，警察來了兩台車，救護車也來兩台，這邊其實滿多那種公園有老人在下棋，可能就會喝一點酒，助興飲料，然後之後就會打架鬧事。」

公園地面留下斑斑血跡，當街砍人的事件，就發生在7日下午，新北市中和區一處公園內，一名73歲的辜姓老翁，曾借給鄰居張姓男子21萬元，相約在公園談判還款事宜，張姓男子竟從口袋，拿出鋸子追砍對方，導致辜姓老翁手部腿部受傷，陪同的林姓友人勸架時，手臂也被砍傷。

新北市中和警分局國光所副所長顏建邦說：「致兩名民眾受傷，所幸均無生命危險，本分局已查獲作案工具，全案依殺人未遂，傷害罪嫌，移請新北地檢署偵辦，並聲請羈押獲准。」欠錢不還，還持鋸子對債主當街追砍，這下張姓男子除了債務問題，還得面對殺人未遂的刑責。

