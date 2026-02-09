欠錢欠過年 政院不編預算 退休警消抗議

國民黨立委黃仁（左）、林沛祥（後右）、牛煦庭（前右）9日陪同退休警消人員遞交陳情書，抗議政府不依法編列警消退輔差額與軍人加薪等相關預算，批政府「欠錢欠過年」。（中央社）

記者黃翠娟∕台北報導

退警協會與退休消防協會九日前往行政院討公道，抗議政府未依三讀通過的法律編列警消退休金加給預算差額「欠錢不要欠過年」，在場聲援的藍委強調，捍衛警消尊嚴寸步不讓，將替六千位退休警消提起「一般給付之訴」。

對此，行政院發言人李慧芝回應表示，立法院沒有編列預算的權力，行政院已向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分，若憲法法庭認為沒違憲，政院會馬上調整、即時追溯補齊。

全國退休警消代表，昨日到行政院爭取「法定退休金」，他們手持「依法編列預算∕不要欠錢欠過年」手板，並貼有「法定退休金」的紅包袋，象徵退休金差額是已寫入法律的權利，政府應該依法編列預算、給付退休金差額。

廣告 廣告

退警總會榮譽總會長耿繼文表示，退休警察一生依法服勤、守護社會治安，退休後依法請領退休金差額，是正當合法財產權，這涉及政府信賴保護與法治國原則。

退消總會理事長唐雲明指出，消防人員以血肉之軀守護民眾生命財產，在職期間依法任職並繳納保費，卻在醫療開銷增加、工作能力下降的退休後，被大幅削減年金。

國民黨立委吳宗憲、林沛祥、牛煦庭、黃仁，及警界出身的新北市議員林國春在場聲援，吳宗憲強調，警消年金一年大約二、三十億元，相較於政府超收的五千億，比例真的很小，盼政府依法編列退休金。

吳宗憲表示，立法院已經三讀通過修正案，依法應編列警消退休金加給預算差額，退休金也依照新的替代率計算出來了，數字清清楚楚，結果行政院雙手一攤，說不給就不給。律師小組將替超過六千位退休警消，提起「一般給付之訴」。

林沛祥強調，警消長年在第一線承擔高危險、高工時勤務，是維護國家安全與運行最重要關鍵，呼籲行政院依法編列預算，不應剝削警消的合法權益。他指出，修法也要讓現職警消，繼續為這份神聖職志感到驕傲、有尊嚴。