欠一屁股債沒錢還！陸軍中士私吞連長火鍋餐費被抓包…老父還錢仍被起訴

記者吳泊萱／台中報導

十軍團586旅一名張姓中士因在外欠債，多次私吞連隊公款，被依貪汙侵占罪起訴。（圖／資料照）

陸軍十軍團586旅一名張姓中士，在部隊負責採購及核銷業務，結果張員為了償還在外積欠的債務，趁購買演訓用品及修繕舍房天花板時侵占公費5萬餘元，就連部隊同袍到火鍋店聚餐吃飯，由連長代墊的1萬多元餐費也被私吞，不法所得約7萬餘元。全案東窗事發後，張員的父親立刻繳清欠款，但最終張員仍被依貪汙侵占罪起訴。

檢方調查，張姓中士在十軍團某營戰車連擔任採購及核銷業務，在2024年7、8月間，為了軍事操演採購演訓用品，張員向百貨商行負責人接洽採購旗桿、探照燈等用品，並以估價單向預財組申請墊借款共4萬4570元。但張員拿到錢後，卻沒支付給商行，反而把錢拿去償還債務。由於商行遲遲沒收到貨款，向張員催討未果，轉而向軍方投訴，最終由預財組曾姓組長代為清償。

2024年8月間，為了修繕營區舍房天花板，張員與輕鋼架業者接洽，談妥施作天花板含骨架工程後，張員再度如法炮製，拿著估價單向上級請款，取得1萬4400元款項後，又把錢拿去還債。最終業者施工完畢拿不到工程款，向軍方投訴後，由朱姓連長代為清償。

同年11月，該聯隊前往火鍋店聚餐，由朱姓連長先代墊餐費1萬9571元給餐廳，並將發票交給張員辦理核銷請款，沒想到張員請款後，再度將款項拿去還債。

由於張員一而再、再而三侵占公款，最終被移送憲兵隊偵辦，事後朱姓連長也前往張家家訪，張父得知兒子在軍營中到處欠錢後，立刻拿錢出來清償所有債務，但最終張員因侵占事實明確，被檢方依貪汙侵占罪起訴；張員也在今年1月退伍。

檢方認為張員犯2次現役軍人犯侵占公有財物罪及1次現役軍人犯侵占職務上持有之非公用私有財物罪，犯意各別，應分論併罰，但考量張員在偵查中自白，並由父親代為償還全部財物，且所得財物均在5萬元以下，建請法官依規定減輕其刑。

