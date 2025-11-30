欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露

記者張浩譯、龔芸可／新竹報導

只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。

8人落網依殺人未遂罪移送法辦。

警方：「這台車誰的？誰開車的？車是誰開的？」

員警一網打盡逃逸犯嫌，他們涉嫌大鬧新竹小吃店，為了討債登門尋仇，將在店裡打工的17歲少年砍到重傷。

廣告 廣告

當事店家：「他在店裡上班就乖乖的這樣，客氣客氣的。（那你有知道他的家庭狀況嗎？）不了解 。」

孫姓少年家庭經濟狀況不佳，想要賺錢。

店家低調直說，少年平時人很客氣。這名17歲的孫姓工讀生其實已經多次到這間小吃店打工，三進三出店家，據了解，他就讀高中夜間部，家庭經濟狀況不佳，小吃店說，少年只說想要賺錢，便給他一個工作機會。

還原少年過去糾紛，或許就能解釋他為何急需這份工作。原來孫姓少年曾跟砍人主嫌陳姓男子借機車，卻發生車禍，不慎毀損車輛，陳男表示，機車修理要1萬1，跟少年討債2個月都沒還，一氣之下，夥同7人前往小吃店想給教訓。

陳男夥同自己的兄弟，加上范男及林男兩人，闖入小吃店，先是徒手毆打孫姓少年，接著竟然持開山刀對少年猛砍後，就踏上同夥在路旁停等的轎車，加速逃逸。

孫姓少年曾跟砍人主嫌陳姓男子借機車。

第一分局偵查隊長張勝雄：「於四小時內循線查獲，陳姓犯嫌等人到案說明，並對上揭犯行坦承不諱，全案依殺人未遂妨害秩序等罪，移送臺灣新竹地方檢察署偵辦 。」

為了萬元債務行凶的8人沒有幫派背景，其中4人僅逃了300公尺就在市警局旁被警方攔下，陳姓兄弟檔等4人則一路朝新竹縣逃逸，警方循線追緝，最後在湖口逮到人。

只為了一萬元竟然將少年砍到重傷，也讓這個知名美食景點店家、遊客人心惶惶。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

2人皆被壓制逮捕！通緝犯遇盤查轉身逃 豬隊友相挺揮拳毆警

洋妞北捷遭性騷！醉男嗆：她沒說不願意 站長遭掌摑怒提告

曼谷破獲國際詐團！台男「3條通」落網 親揭資工背景成詐團黑手

台61恐怖車禍！休旅車追撞工程車「插入車底」全毀 22歲男卡車內無心跳

