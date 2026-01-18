欠1.1億不還？李亞鵬搬長庚名言救火獲捐款 房東曝「救狼反被咬」連水電都代墊

李亞鵬創辦的北京嫣然天使兒童醫院因積欠租金，2023年被法院判決解除租約並要求歸還房屋，但至今仍未解決。翻攝微博＠一号立井

李亞鵬創辦的北京嫣然天使兒童醫院，因拖欠高達2600萬人民幣（約1.2億元新台幣）的租金面臨關停危機，但一則採訪影片意外讓李亞鵬口碑反轉。他在影片中表示2019年租約期滿時，房東要求租金翻倍導致醫院破產，引發網友同情，至今自發捐款超過1400萬元人民幣（約新台幣6352萬元）。但房東於1月18日打破沉默，感嘆當初出於公益好心降價出租，如今卻像「東郭先生」救狼反被咬，處境極其無奈。

李亞鵬自投入商界後傳出欠債高達28.6億元人民幣（約110億台幣），近日由他創辦的「北京嫣然天使兒童醫院」也遭房東指控自2022年起長期拖欠租金，累計欠款已超過2600萬人民幣（約台幣1.17億元）。儘管法院已於2023年判決解除租約並要求歸還房屋，但醫院至今仍未履行。

針對欠租爭議，李亞鵬於16日拍攝影片解釋。他強調醫院無法立刻搬遷是因為仍有排定手術，且選址新據點需要時間，因為醫院需求的空間要求比較多。

影片中，他感性引述已故台灣長庚創院院長羅慧夫的名言「愛就是補人間殘缺」，並提到醫院開業初期曾獲得台灣長庚醫院的技術支持，試圖建立公益形象。影片曝光後，獲得不少民眾捐款支持他的「大愛」，卻也引來房東方的強烈不滿。

李亞鵬拍攝影片說明嫣然醫院開業至今的情況，獲得網友同情，捐款至今超過1400萬人民幣（約約新台幣6352萬元），卻遭房東方打臉說醫院連水電的款項都是房東代墊至今。翻攝微博＠一号立井

公益價變欠租金 房東感嘆明星聲望換來上億債務

張姓房東的助理吳先生18日代表回應，房東是一位年近七旬的香港人，最初因信任明星聲望並支持公益，才以低於市場價一半的「公益特價」將北京房產租給嫣然醫院。

沒想到2022年起醫院開始拖欠房租，房東即便簽署補充協議減免租金並延後還款，院方仍未履行。吳先生更氣憤爆料，醫院每月兩萬多元的物業費與水電費，至今竟還是由房東代墊，房東方的善意完全被踐踏。

李亞鵬辯稱擔保期已過 法院狠批違約判決解約

對於債務問題，李亞鵬曾辯稱自己的擔保責任期限已過，若醫院主張減免租金得到支持，他便不需承擔責任。然而法院審理後認為，嫣然醫院嚴重損害房東合法權益，構成嚴重違約，判決雙方租約於2023年10月解除。

儘管李亞鵬在影片中細數過去與台灣長庚的淵源，但面對法院強制執行的法律效力與高達1.17億台幣的欠款，房東方顯然不再買帳，直言李亞鵬才是實質受益方。

李亞鵬曾坦言他與王菲的離婚原因之一是因為經商失敗導致的經濟壓力。翻攝微博＠一号立井

救狼反被咬 房東助理吳先生斥：簡直是東郭先生現代版

房東方指出，第二份合約所謂的「租金翻倍」，其實只是回歸合理的市場行情，並非李亞鵬所言的刻意刁難。吳先生感慨表示，房東的處境就像明朝寓言裡的「東郭先生」，救了狼卻反被狼要脅吃掉，對比李亞鵬在影片中大談公益與大愛的模樣，顯得格外諷刺。



