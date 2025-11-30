欠12萬維修費落跑！ 男疑又肇事撞倒Ubike騎士

速食店前發生追撞UBIKE車禍。（圖／翻攝自Threads _haohao0910）





台中一名男子，將車送到維修廠，欠12萬維修費，開車落跑，氣得車行老闆報案提告，巧合的是，昨天一間速食店前發生追撞UBIKE車禍，這名落跑男子的車輛又出現，疑似欠款後又肇事。

男子騎著UBIKE在路上直行，卻沒想到此時一台白色BMW完全沒保持安全距離，先是擦撞一旁黑色廂型車，隨後又從UBIKE後方直接追撞上去。被撞的廂型車，車尾凹陷變形，所有車身零件更是噴飛四散。

這起車禍意外發生在11/29下午五點多台中南屯五權西路上，不過警方趕到現場，卻發現這台白色bmw似乎怪怪的，原來早在10/20，38歲郭姓男子將車送到車行維修，沒想到事後，他卻沒支付12萬元維修費，直接將車開走。

車行老闆想追回欠款，卻發現車籍登記資料全是假的，氣得報警提告，而這次肇事的bmw和郭姓男子的車輛，外觀車牌都一模一樣，不過後續相關案情，還有待警方持續調查。

