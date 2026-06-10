欠191筆罰單共9萬不繳 健身教練遇「智慧扣車」當場GG

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〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市1名運動訓練公司柯姓負責人兼健身教練，因積欠高達191筆交通罰單及健保費，累計欠稅及欠費逾台幣9萬元。法務部行政執行署宜蘭分署「智慧扣車」系統，昨天在他新家住處路邊停車格發現他的愛車，通知他到案繳欠款否則扣車，柯男聞訊冒雨趕來，當場辦理分期才保住愛車。

宜蘭分署表示，48歲柯姓健身教練的愛車是2004年出廠的NISSAN轎車，因違規超速、欠稅與欠健保費被移送執行，分署執行官多次通知柯到案，柯均置之不理，嘗試扣押柯銀行存款也落空，前往柯住處查訪更遍尋不著。

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宜蘭分署與基隆市政府交通處、基隆監理站「智慧扣車」系統，昨天上午發出警報，顯示柯男的愛車就停放在基隆市信義區東光公園附近的路邊停車格，分署執行官火速趕往現場，邊查封邊通知柯到案，柯男獲知趕來解釋，他自己最近剛搬家到這附近，加上平時健身教學工作忙碌，才沒有注意到繳款通知，並非故意不繳。

柯男眼見愛車被執行官貼上封條，差點就要被拖吊車拖走拍賣，當場表明願意提出清償計畫，隨後趕往宜蘭分署基隆辦公室辦妥分期付款手續，才免除愛車被拖吊的命運。

宜蘭分署呼籲，宜蘭分署「智慧扣車」大數據系統已讓欠稅、欠費車輛無所遁形，民眾千萬不要抱持僥倖心理。若收到相關繳款通知，務必在期限內主動繳納；若經濟上確實有困難，也應主動向分署說明並申請分期付款，切勿等到愛車被查封，面臨拍賣，才後悔莫及。

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