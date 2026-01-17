欠2萬「見笑轉生氣」 男酒後點火燒債主機車

台中市 / 綜合報導

台中市北區今（17）日清晨發生縱火案，50歲李姓男子因與汪姓女子有債務糾紛，喝完酒後擅自將對方的機車牽到一間宮廟外，點燃機車後坐墊洩憤並離開現場，附近民眾發現後立刻拿水出來滅火，幸好沒有波及其他車輛，但機車後坐墊明顯被燒毀。警方獲報後調閱監視器追人，在3小時內將林姓男子查緝到案，依公共危險罪嫌移送偵辦。

清晨天才剛亮人行道上，突然竄出大量濃煙，記者說：「有煙跑出來了。」濃濃黑煙不斷往外竄，消防隊獲報立刻趕來，現場燃燒的東西就是這輛機車，整輛車被黃色封鎖線包住，機車的座墊尾端，能看出明顯的燃燒痕跡，外層包覆的塑膠套被燒出一個大洞，露出內部的海綿。目擊店家說：「看的時候火已經很大，看到時小弟就用水把它潑熄了，是客人報警的，客人也有看到。」

廣告 廣告

事發在台中市北區清晨5點多，幸好火燒車發生後，附近民眾立刻將火給撲滅，沒有波及到其他車輛，但機車怎麼會突然燒起來，經過警方調查，是50歲林姓男子刻意縱火。

原來機車車主57歲汪姓女子，3天前把機車借給林姓男子，但因為雙方有2萬元債務糾紛，汪姓女子把機車鑰匙拿回來，導致林姓男子心生不滿，擅自把機車牽到宮廟外點燃機車後坐墊，第二分局永興所副所長李文定說：「嫌疑人與車主發生金錢糾紛，於酒後情緒失控縱火洩憤。」

林姓男子涉嫌喝酒後縱火，燒了朋友的機車，警方掌握到他出沒的地點，在案發3小時後，將人查緝到案，訊後依公共危險罪嫌移送偵辦。

原始連結







更多華視新聞報導

不認縱火燒房東母女！ 凶嫌稱「理賠糾紛」遭聲押

疑債務糾紛2男當街逞凶傷人 依傷害罪嫌偵辦

與友反目縱火洩憤 高雄男持利器折返嗆警遭壓制

