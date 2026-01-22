欠2.6億美元會費未繳 美國正式退出世界衛生組織

美國22日正式退出世界衛生組織(WHO)，儘管過去一年來許多人不斷警告此舉將傷害美國與全球。美國表示，其決定反映了世衛組織應對COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情的失敗。

美國總統川普(Donald Trump)在2025年上任的第一天就透過一項行政命令發出通知，表示美國將退出世衛組織。

根據美國衛生部和國務院的新聞稿，美國只會與世衛組織進行有限合作，以完成退出程序。

一名美國資深衛生官員說：「我們沒有計畫以觀察員的身分參與其中，我們也沒有計畫重新加入。」美國表示，計畫直接與其他國家合作，來監測疾病和其他公共衛生優先事項，而不是透過國際組織。

根據法律，美國必須提前一年發布通知，並支付所有未付費用才能離開。這筆金額約2.6億美元。

但一名國務院官員反駁，認為該法規沒有包含在退出前必須支付款項的條件。

該名官員22日在電子郵件中表示：「美國人已經付出太多了。」

美國衛生部在22日發布的文件中表示，政府將停止向世衛組織提供資金。衛生部發言人指出，川普已經動用他的權力，暫停未來向世衛組織轉移任何美國政府的資源，因為世衛組織已經花費了美國數兆美元的資金。

根據目擊者，世衛組織位於日內瓦的總部外的美國國旗22日已經被移除。

美國近幾週採取行動，退出了多個聯合國組織，部分人士擔心，川普近期成立的和平理事會，可能會削弱聯合國的整體實力。

一些世衛組織批評者也提案成立新的機構，取代世衛，儘管一項川普政府去年審查過的提案文件主張，美國應該在世衛組織推動改革，並扮演領導角色。

世衛組織表示，美國尚未支付2024年和2025年積欠的會費。一名世衛組織發言人說，會員國預計將在今年2月的執行委員會上討論美國退出事宜。 (編輯:柳向華)