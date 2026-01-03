欠2000遭凌虐10小時！男被逼「屁股夾仙女棒」當螢火蟲…喝馬桶水配糞紙

記者吳泊萱／台中報導

台中發生離譜討債案，一名劉姓男子為了替蔡姓女友人處理2000元債務，竟撂人將被害男子強押至住處逼簽300萬本票，並拘禁凌辱被害人長達10小時，不但朝臀部噴酒精點火，還強逼對方以雙臀夾住仙女棒後引燃，甚至吃沾有糞便的衛生紙。一系列惡行曝光後，劉男被依強盜等罪嫌判處9年6月徒刑，其餘共犯各判1年2月至4年6月；全案可上訴。

檢警調查，蔡姓女子懷疑被害男子侵占2000元轉帳款項，劉男得知後決定幫蔡女要回欠款，撂人前往被害人暫住處蹲點，趁被害人返家時，把人押回劉男熱河路住處。由於被害人堅決否認有侵占款項，遭劉男逼簽3張2000元本票後交給蔡女。

隨後劉男一行人命令被害人交出手機，在手機中發現他與未成年少女對話，懷疑被害人與少女發生關係，竟夥同眾人持電擊棒、球棒虐打被害人。期間被害人遭劉男持酒精噴褲點火燒傷臀部，又被逼喝烈酒，接著眾人又以擦藥為由，強行脫去被害人褲子，並要求被害人以雙臀夾住仙女棒後點燃。

被害人因心生畏懼被迫配合夾仙女棒，又被玩弄生殖器，隨後又被要求喝馬桶水、舔菸灰缸，甚至被逼吃沾有糞便的衛生紙，整個過程全被劉男同夥錄影拍下。被害人遭拘禁凌虐10小時，最終簽下300萬本票，又被迫交出銀行帳戶、金融卡，被害人趁返家拿存摺時逃脫。

全案直到其中1名涉案少年因行竊落網，警方在其手機內發現凌虐影片，案件才曝光。檢警循線追查，除了遭凌虐毆打的被害人以外，還有另一名被害人也因積欠前女友5萬餘元，遭劉男逼簽20萬本票。

法官審視相關影像、對話紀錄及被害人驗傷報告等事證後，認為劉男等人犯行明確，依強盜、兇器私行拘禁罪、傷害等罪，判處劉男9年6月徒刑；其餘共犯處1年2月至4年6月徒刑；全案可上訴。

