欠46億美元！美國駐聯合國大使：數週內付錢
[NOWnews今日新聞] 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）上月底表示，由於成員國不繳納會費，聯合國面臨「迫在眉睫的財政崩潰」的風險。雖然古特雷斯未點名特定國家，但拖欠聯合國會費的最大金主就是美國。對此，美國駐聯合國大使沃茲（Mike Waltz）11日表示，將在數週內開始支付拖欠會費，且華盛頓會繼續向聯合國施壓，要求其進行改革。
綜合外媒報導，正在日內瓦訪問的沃茲將拜見數位聯合國機構的官員，沃茲表示將在「未來幾週內」開始支付首筆拖欠的聯合國會費款項，沃茲同時說「我們將持續施壓，敦促聯合國提高效率，在資源更少的情況下完成同樣的事情，甚至做到更多」。沃茲也強調，川普之前決定讓美國退出數十個國際機構和聯合國附屬組織，是為了「維護美國的國家利益」。
另外，沃茲還分享了自己與駐日內瓦美國代表處大樓內美國海軍陸戰隊隊員一起做伏地挺身的影片，並寫下「隨時待命！永遠忠誠」。
事實上，沃茲上週接受媒體訪問時便表示，將在數週內支付拖欠款項，當時聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）回應說，已與美方取得聯繫，還在等待確切的付款時間和金額。
之前《路透社》報導，若加上拖欠的維和任務分攤款與聯合國法庭相關費用，據悉美國共拖欠聯合國款項超過46億美元，占聯合國經常預算未繳會費的95%以上。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
蓋牌？蓋洛普宣布停止追蹤美國總統支持率 最新調查川普剛創新低
美國預算赤字縮小！靜待最高法院裁決之際 關稅收入大增逾300%
千年古蹟變戰場！柏威夏寺遭砲火摧殘 聯合國急派專家勘災
其他人也在看
堅持不摘紀念頭盔！烏克蘭選手冬奧遭判失格
[NOWnews今日新聞]烏克蘭空架雪車選手赫拉斯克維奇（VladyslavHeraskevych），由於堅持要佩戴印有在俄烏戰爭期間喪生的運動員照片的紀念頭盔參賽，遭到奧運委員會判定失格，不得參加米...
指定倖存者防斬首！美學者：正副總統別同台
[NOWnews今日新聞]中國對台灣威脅日益嚴峻，混合戰早已開打，美國智庫研究員簡淑賢（ShirleyKan）在眾議院聽證會表示，台灣必須重視斬首行動威脅，正副元首不應同時出現在相同地點，強調「指定倖...
長照50年！8旬嬤「悶殺腦麻兒」獲總統特赦 北檢送達證明書：不發監
即時中心／林韋慈報導台北市一名80歲劉姓老婦，長年獨力照顧罹患重度小兒麻痺、終身癱瘓在床的兒子長達50年，因擔心自己過世後無人可照顧兒子，於2023年犯下悶殺親子的悲劇，並遭判處有期徒刑2年6月定讞。總統賴清德今（12）日於農曆年前批示特赦，法務部隨後派員將特赦證明書送至台北地檢署，由主任檢察官親自轉交給林劉姓老婦完成簽收，後續將免除刑罰執行，不予發監。
68歲翁退休金領369萬！女兒吐「1句話」 他晚年生活毀了：不得不重新工作
心太軟！日本東京一名68歲的前公務員中川（化名），他工作35年後於65歲退休，除了每個月10萬日圓（約新台幣2萬元）的公務員年金之外，他還一次領取1800萬日圓（約新台幣369萬元）的退休金。原以為可以頤養天年，但直到女兒開口借錢，讓中川先生不得不在晚年出門工作賺錢，也讓他大嘆，「沒想到退休後會以這種形式再就業」。
這一鍋集團攜手北港武德宮推出「聯名錢母」開運金 整年最高可享75折
搶攻春節連假外食餐飲商機，這一鍋餐飲集團以「新年不只要好運，更要整年的祝福」為概念，與雲林北港武德宮合作推出聯名限量「發財金（錢母）」。每一份錢母的背面都藏有刮刮樂驚喜，有機會刮出這一鍋餐飲集團最高「全年75折專用卡」，福利可一路使用至 2026 年底，整年隨行、祝福常在。
父母死於華府空難！美花滑好手陷自暴自棄 登冬奧圓夢繳最佳表現
在米蘭冬奧的冰場上，24歲的美國花式滑冰選手納烏莫夫（Maxim Naumov）於當地時間10日晚間完成一場令人動容的短曲演出，兌現他與已故雙親共同懷抱的奧運夢。納烏莫夫的父母曾是花滑雙人項目的世界冠軍，在2025年1月的華府空難中不幸遇難。
川普擬任命駐聯合國大使 專家：顯示美有意保持互動
路透社今天(11日)報導，美國計畫填補長期懸缺的駐日內瓦聯合國大使職位。外交人士表示，此舉顯示，華府有意持續與這個全球機構保持互動。 美國總統川普(Donald Trump)曾形容聯合國具有「巨大潛力」，但同時批評聯合國未能支持美國主導的和平努力。川普最近並成立「和平委員會」，引發外界憂心，該機構可能成為與聯合國競爭的對手。 美國尚欠聯合國超過20億美元的核心預算，華府已表示將支付部分款項，同時推動改革。 白宮11日晚間表示，已選定來自維吉尼亞州的律師、前美國海軍飛行員史泰格達(Todd Steggerda)出任駐日內瓦大使，但仍須經參議院批准。 聯合國大學政策研究中心(United Nations University Centre for Policy Research)日內瓦辦公室主任戴伊(Adam Day)表示：「在聯合國體系內任命高階官員，可能是一個良好訊號，顯示他們正在重新接觸。」 一名西方外交官說：「至少現在美國會傾聽。」 儘管華府傳統上會向日內瓦派駐4名大使，但在川普的任命後，目前僅有一人到職，即駐世界貿易組織(WTO)大使巴倫(Joseph Barloon)。 川普1
立委李貞秀「雙重戶籍」 陸委會：不符參選資格
（中央社記者李雅雯台北12日電）陸委會表示，民眾黨不分區立委李貞秀在登記成為候選人時具備「雙重戶籍」，不符合兩岸條例參選資格規定；目前選務機制有漏洞，政府將會積極處理。
禁50年絕招解封！美名將冬奧後空翻引爆全場
禁50年絕招解封！美名將冬奧後空翻引爆全場
金價恐大幅回落！專家示警2買家縮手有變數
[NOWnews今日新聞]國際金價在經歷上週重挫後逐步回升，11日又再小幅上漲，守住每盎司5000美元關口。投資機構BCAResearch指出，若中國、亞洲市場推動的買盤動能逆轉，金價可能大幅回檔。美...
金庸取名「最常用的一個字」曝光！現實少見，卻被他用成經典
金庸取名最常用的一個字，其實早就藏在他的武俠江湖裡。翻開《射鵰》、《倚天》、《笑傲江湖》等經典作品，人物千百位、性格各異，但細看名字，會發現一個耐人尋味的共通點：有一個現實中極少人用來取名的字，卻被金庸反覆運用，而且用得極其精妙。（記者唐家興）
合庫祭打詐新制！存款「低於1000元」恐遭強制銷戶
為降低數位帳戶淪為詐騙工具，合庫銀行自2月2日起實施新規，針對已列為警示帳戶且存款餘額低於1000元者，銀行得逕行終止約定並辦理銷戶，餘額則轉入其他應付款，待用戶申請時依法處理，轉帳功能也將受到限制。
討論到川普就發生爭執...23歲女遭生父槍殺 辯稱「只是舉槍給她看」
2025年1月10日正是美國總統川普（Donald Trump）即將上任時刻，不過英國23歲女子前往美國探望父親時，論及川普引起爭執，女子更向父親詢問「如果我遇到性侵犯，你會怎麼想？」不過父親回答令她感到失望，就在女子準備離開時，被父親帶至小房間，隨即發出巨大槍響，女子胸部中彈，當場死亡。
人瑞閃婚內幕／三房10子女2離婚 8億代書身份曝光！「鬥贏二房」卻輸給女看護
北市102歲、身價8億的資深代書王老先生，今年1月驚傳與服侍17年的賴姓看護閃婚，引發10名子女控訴「詐婚謀財」。《鏡報》追查發現，精於地產法律的王男早有戒心，曾於法律文件中親筆預警「唯恐賴女成為前妻第二，騙財逃走」，即便把房產借名登記到其名下也設下層層防線。但家屬指控，賴女事後仍擅將資產挪移至親生子女名下，「掏空劇本」與20年前他狀告前妻的情節如出一轍。這位精算一生的代書，最終仍難逃歷史重演的命運。
國旅飯店通知不提供浴巾消費者氣炸 觀光署這樣說
近期有民眾上網抱怨，預訂國內飯店後收到訂房通知，內容提及依規定不提供一次性備品，同時也未提供大浴巾，並分享實際到場後的照片，旅宿業者張貼公告「為配合政府節能減碳將不提供浴巾」，相關做法造成眾人熱議。有其他網友批不少旅宿業，將不主動提供一次性備品的規定變成...
國安站辦貪汙 美女副主任超吸睛
檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪汙、違反醫療器材管理法及詐欺案，負責解送美女立委高金素梅到台北地檢署的調查局國家安全維護工作站副主任陳詩茹，因貌似港星朱茵，深邃的大眼睛和精緻妝容、美甲，意外成為媒體「嬌點」。不過，從目前曝光涉案情節，還難以看到與政治偵防有關，也讓國安站立案調查此案，難掩「政治辦案」質疑。
北韓接班態勢成形？韓國情院：金主愛已內定
[NOWnews今日新聞]北韓領導人金正恩的接班人呼之欲出？韓國國家情報院今（12）日表示，研判金正恩之女金主愛的接班地位已經進入「內定」階段。根據《韓聯社》報導，國情院對於北韓領導人的最新接班態勢評...
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
1年減重14kg！ 50歲羅美蘭「長跑式減重」秘訣曝光：戒酒、拒絕麵包誘惑
韓國實力派演員羅美蘭（50歲）近期因身材明顯消瘦成為焦點。她曾在廣播節目與綜藝節目中大方分享，自己花了一年時間，以「健康不挨餓」為原則減重，目前總計已瘦下14公斤。這份驚人的自律就連在錄製旅遊節目時也不破功，面對機上誘人的麵包，她堅定拒絕，展現了「人生最後一次減肥」的強大意志力。
投信蛇年最愛不是台積電 狂掃它199萬張
[NOWnews今日新聞]台股金蛇年強勢封關，投信的年度加碼清單也跟著曝光，而前十名買超標的幾乎被金融股包場，其中台新新光金以買超199萬張奪下冠軍，國泰金、富邦金分居第二、第三，明顯呈現偏愛壽險金控...