欠738萬勞健保費！韓式餐飲集團「韓虎嘯」傳經營不善 21個商標將拍賣

記者羅欣怡／桃園報導

法務部執行署桃園分署1/6將進行聯合拍賣，有車、有房等拍賣物。（圖／法務部執行署桃園分署提供）

知名韓式餐飲集團「韓虎嘯」去年才將目標放在2028年掛牌上市，但卻傳出經營不善，欠繳783萬勞、健保費。法務部行政執行署桃園分署查封旗下21個商標將於2026年1月6日進行聯合拍賣。

桃園分署指出，「韓虎嘯」餐飲集團系列商標，該餐飲集團因經營不善，積欠勞健保費等達新臺幣（下同）783萬餘元未繳納，桃園分署依法查封該集團之商標共 21個，將進行拍賣。

除此之外，桃園分署表示，本次拍賣標的多元豐富，涵蓋好車8部、具投資潛力之金店面、2間套房及土地等不動產。龍潭區兩間屋況良好的套房，具備投資潛力，以及位於平鎮區、觀音區、龜山區、楊梅區、新屋區、蘆竹區等多筆土地。桃園分署不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆的投標，有興趣的民眾可至桃園分署官網「拍賣公告」專區瞭解各個不動產拍賣物件的詳細狀況。

龍潭區的套房也要拍賣。（圖／法務部執行署桃園分署提供）

桃園分署強調，聯合拍賣會當日上午10時在桃園市桃園區富國路100號熱鬧登場，現場一次拍賣8部車輛。車款多元，從小客車、小貨車到廂型車皆有。包含 2022 年出廠的中華 Delica 藍色廂型車（汽油引擎）、2 台 2019 年出廠之福斯 Caravelle 黑色廂型車 (柴油引擎)、2016年出廠國瑞自用小客車等，車況均佳，部分車輛附有車鑰匙，買到即可開回家！想在新年添購車輛的民眾，可以把握此次難得機會，親臨現場參與競標。

知名韓式餐飲集團「韓虎嘯」，21個商標也將進行拍賣。（圖／法務部執行署桃園分署提供）

同時，下午3時30分起，在桃園分署13樓（桃園市桃園區復興路186號13F）拍賣室進行動產拍賣程序，拍賣板信商業銀行股份有限公司之股票、「韓虎嘯」餐飲集團系列21個商標，另有多款精緻內襯包祭出破盤驚喜變賣價，最低僅需200元即可帶回家！

