欠900萬租金！嘉義檜意森活村經營權被收回 林鐵自行接手

【緯來新聞網】嘉義市檜意森活村營運多年，是知名觀光景點，不料因積欠租金、權利金等近900萬元，將更換經營權。林業保育署阿里山林鐵及文資處今（13日）宣布，將於15日終止「嘉義市檜意森活村營運移轉案繼續委託營運契約」，自16日起收回園區經營權，改由公司部門自行管理，園區營運和對外服務維持正常、不受影響。

嘉義市檜意森活村因積欠租金，將被收回園區經營權。（圖／翻攝自檜意森活村 Hinoki Village臉書）

檜意森活村在2013年依據促參法採OT方式委託檜村公司營運，因營運績效符合契約優先定約規定，林鐵及文資處於2024年3月1日與檜村公司續約5年，預計於2029年2月28日屆期。



然而，因檜村公司負責人其他之旅遊事業經營困難，造成財務問題。林鐵及文資處多次函限檜村公司改善，並限於今年1月15日前繳清積欠之租金、權利金及逾期罰金等，逾期將依規終止契約。嗣檜村公司負責人主動於1月12日與林鐵及文資處協議，由林鐵及文資處於1月15日終止契約，自1月16日起收回經營權自行管理。



林鐵及文資處表示，收回檜意森活村經營權後，將留用檜村公司部分現場管理人員，並自今天起派員逐一與既有店家說明討論換約繼續營業事宜，維持園區正常營運，園區服務不中斷。



至檜村公司所積欠之費用仍將依法追償，並要求負責人儘速解決與店家之債務問題。林鐵及文資處已於2025年6月啟動檜村新促參案之前置作業，完成招商作業前，將先行依國有財產法規定辦理公開標租，期能引入新業者接手營運檜意森活村，持續促進嘉義地區之觀光發展。



業者今天也透過臉書粉專發文，感謝外界多年來對檜意森活村的支持與愛護，宣布園區未來將由林鐵及文資處接管，不過園區營運將持續進行、不受影響，誠摯歡迎大家再次蒞臨參觀。

