次世代地熱入列、光電凍降 2026躉購費率能推動再生能源下一步嗎？

今（2026）年度躉購費率2日正式公告，太陽光電費率不調降，另針對地熱新技術發展增加「次世代地熱」費率，每度8.55元，為所有再生能源費率中最高。不過業界仍認為，次世代地熱尚在發展初期，公告費率難以反映成本。民間團體則針對光電費率「凍降」給予肯定，認為「價格吸引力還是在」，但也強調，需要更多誘因才能鼓勵屋頂光電建置。

宜蘭清水地熱9號井。圖片來源：能源署提供

躉購光電費率「凍降」 新增次世代地熱費率

經濟部2日公告2026年再生能源躉購費率。太陽光電費率維持不變，上下半年費率相同，屋頂型最高為每度5.6279元、最低為3.6236元。經濟部表示，因應光電面臨的環境及韌性要求提升，衍生案場開發的不確定性，為維持推動量能並延續現階段的開發動因，決議2026年度費率全年維持2025年度第二期水準。

陸域風電0.03MW以上微幅調漲，離岸風電則因已規劃以「競比費率」作為躉購費率，因此未公告在列。小水力方面，四個級距合併為三個，費率最高每度4.9548元。

地熱發電則因應深層地熱開發，今年新增「次世代地熱」[1]類別，針對鑽井深度超過3000公尺、且使用次世代地熱技術者，躉購費率每度8.5522元，在所有再生能源中費率最高。

傳統型地熱依舊採「前10年高、後10年低」的階梯費率，能源署指出，考量台灣地熱商業模式仍處於發展初期，為確保業者資金調度穩定，決定保留階梯費率的設計。另外，新制以5MW分界，達5MW以上電廠才適用較低費率。

2026年的光電躉購費率維持與去年同樣水準，屋頂型為每度3.62～5.63元。圖片來源：擷取自能源署資料

能源署2日公告2026年再生能源躉購費率，針對地熱增加「次世代地熱」費率。圖片來源：擷取自能源署文件

業界：大規模傳統地熱價格太低、次世代費率難反應成本

在2025年12月16日的躉購費率聽證會上，結元、東達、進金生、三金鑛業等多家地熱業者紛紛指出，5MW以上地熱案場尚未普及，躉購費率過低不利大案場推動，將影響地熱發展。

東達電力董事長厲國欽表示，台灣2030年地熱裝置容量目標為1.2GW，「僅鼓勵5MW以下電廠，對於達成政策目標是非常困難的。」三金鑛業董事長李學龍更指出，世界地熱先進國家案場規模多在20～30MW以上，「政府責無旁貸應鼓勵大型地熱廠」，增加政策紅利。

針對新設置的次世代地熱8.55元費率，台灣地熱資源發展協會常務理事王守誠受訪表示，恐怕仍缺乏吸引力。他以次世代地熱中的「增強型地熱系統」（EGS）為例，中油數據顯示開發成本約為每度15元，8.5元費率恐怕讓業者「一投入就虧錢」。不過，他也強調，地熱一旦進入規模化開發，「學習曲線非常快」。以Google投資的Fervo Energy為例，開發模式建立後，成本在1年內減半、2年內降85%。

「FIT（Feed-In Tariff，躉購制度）是一個每年在檢討的數字，大可一開始就可以把躉購費率拉高」，王守誠建議費率先反映成本，再每年檢討調降。

民間肯定光電躉購費率凍降 建議增加其他誘因獎勵

躉購制度本質類似補貼，費率本就會逐步下調，不過光電費率今年凍降，台灣綠能公益發展協會兼任永續策略經理吳心萍指出，去年光電發展受挫，今年維持費率價格，能給銀行、系統商、屋頂光電屋主、公民電廠參與者清楚、可預期的財務訊號：「今年推光電，至少不會比去年來得差」、「算是好的方向」。

躉購費率通常會逐步調降，不過今（2026）年光電費率凍漲，民間認為有助於維持發展誘因。攝影：陳昭宏

吳心萍也觀察到近兩年狀況，躉購費率雖在2024年後新增10kW以下級距，以鼓勵小型屋頂光電，但發展仍然不如預期，揭示了屋頂光電除金錢誘因外，還有更多結構性問題：例如公寓大樓屋頂由眾多住戶共有，設置光電的程序繁瑣；又如長期商業導向下，公民電廠很難取得銀行借貸；且民眾從新聞上看見光電的負面訊息，也可能增加誤解，不利推動。

吳心萍表示，今年費率既已公告，經濟部或許可透過其他獎勵方式，如台北、台中、宜蘭都有提供公民電廠補助。不過他也強調，除了單純給予獎勵，也必須同時投入人力輔導民眾評估屋頂場域、營造社區共識。

註釋

[1] 傳統地熱通常僅限於有自然熱泉區，次世代地熱（Next Generation Geothermal）則可在所有地底深部有熱能的地方開發。其中「增強型地熱系統」（EGS, Enhanced Geothermal Systems）是把冷水注入地下儲熱層加熱，再把熱水抽出地表發電；另一種「先進型地熱系統」（AGS, Advanced Geothermal Systems）則是以熱傳導方式吸收地底熱量。