次世代基因定序技術揪出腸道菌叢失衡 改善腸道恢復健康

【記者 王雯玲／高雄 報導】50多歲的李先生，長期受腹脹困擾，每日大便次數偏多且多不成型。過去多次就診，被診斷為「大腸激躁症」，僅能透過藥物控制症狀，但問題始終未被根治。

經友人介紹後，來到高禾醫院進行次世代基因定序(NGS)腸道菌叢分析及尿液有機酸檢測，確認為「腸道菌叢失衡合併腸道慢性黴菌感染」。經過醫師針對性補充個人精準配對的益生菌及抗黴菌藥物治療，症狀大幅改善，甚至不再依賴藥物。

人體的共生菌主要集中於腸道，數以兆計，總重量超過1公斤。腸道菌叢自出生後逐步建立，受到飲食、藥物、壓力與環境等多重因素影響，每個人的菌群組成獨一無二。研究顯示，腸道菌叢多樣性越高，生態平衡越穩定；反之，菌叢失衡可能影響全身健康，與肥胖、過敏、代謝症候群、心血管疾病、自體免疫疾病、神經退化疾病甚至癌症等多種疾病相關。

高禾醫院表示，透過次世代基因定序(NGS)技術，一次解析 5,000至6,000 萬個基因片段，比對超過 14 萬種微生物與 6,400 筆抗藥性基因資料庫，為每個人建立專屬的「腸道健康地圖」。利用糞便樣本進行完整腸道菌叢分析，搭配尿液有機酸分析，精準掌握腸道健康狀態，並針對個人需求配對適合的益生菌，提供完整、個人化的改善方案。

醫師強調：「腸道菌與疾病的關聯超乎想像，人體九成細菌存在腸道，這些菌群及其代謝物互相依存形成完整生態系。透過精準分析與對症調整，可有效恢復腸道平衡，促進整體健康。」

高禾醫院也呼籲民眾，重視腸道健康，透過科學檢測與個人化調理方案，打造屬於自己的 健康地圖，讓腸道健康成為身體健康的穩定基礎。「腸治久安，健康長存」。（圖／記者王雯玲翻攝）