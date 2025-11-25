次世代安置家園動土 打造失依兒新照護

（記者張芸瑄／綜合報導）忠義基金會於11月24日在桃園市中壢區新生路二段、及永清街交叉口舉辦「忠義兒少福利園區」動土典禮。此園區結合政府與企業支持力量，擘劃集資逾20年，總樓地板面積為6,000坪，總工程費初估15億，第一期預計以3年時間竣工，優先開啟0-12歲兒少安置服務。「忠義兒少福利園區」將以「自然、療癒、共融」的理念，從下一個世代兒少需求視角，不斷探索永續社會新解方。高醫療需求、身心議題、情緒困擾的弱勢兒少或0至3歲嬰幼兒，因照顧不易，實務中常面臨不斷轉換安置處所的窘境，忠義基金會認為讓照護與成長並行於穩定專業的生活場域中，失依兒才能真正獲得療癒與力量。

廣告 廣告

圖／忠義基金會高敏足執行長邀請桃園市張善政市長、衛生福利部呂建德政務次長、台北市議會戴錫欽議長與威剛科技、慧榮科技、杜萬全慈善公益基金會及大誠保經等貴賓蒞臨「忠義兒少福利園區」動土典禮。（忠義基金會 提供）

桃園市長張善政肯定忠義基金會74年來兒少服務的堅持與創新，特別表示樂見全台唯一的一站式兒少福利園區選擇落腳桃園，這是一個以兒權為本的家園，將讓失依的孩子在同一個環境中受專業的照顧與成長，忠義兒少福利園區的理想與桃園打造溫暖城市的願景不謀而合。衛生福利部政務次長呂建德則指出，此園區具備重要未來特色有二：專責專區將提供被安置童足夠的安定感；將服務超越現有法規能將服務從18歲延伸到22歲，亦是更符合兒權之重要政策方向。台北市議會議長戴錫欽因與桃園的地緣因素，特別撥冗出席，強調兒少服務內容需要社會各界更多投入。現場諸多地方民意代表、公益團體及企業夥伴，如威剛科技、慧榮科技、杜萬全慈善公益基金會及大誠保經等政府與民間共同參與。政府與民間團體攜手，推動兒少安置與教育資源在地化，期許改善「頻繁轉換安置、跨縣市遷移」現況，為弱勢孩子打造「不再漂泊的家園」，希望每個生命都有機會在被善待的環境中成長。

圖／忠義基金會高敏足執行長邀請桃園市張善政市長、衛生福利部呂建德政務次長、台北市議會戴錫欽議長與威剛科技、慧榮科技、杜萬全慈善公益基金會及大誠保經等貴賓蒞臨「忠義兒少福利園區」動土典禮。（忠義基金會 提供）

忠義兒少福利園區由李天鐸建築師規劃設計，設計理念以「把人帶回自然」為核心，融合地景式建築–有山坡、草地、樹木植栽–讓孩子在自然律動中被療癒、被滋養。建築空間採「聚落式家屋」設計，每戶皆有緣側，串聯室內與戶外廊道，在保有隱私情況下能縮短人與人之間的距離，透過空間讓關懷能自然而然發生。建築規劃落實節能減碳理念：深挑簷、多開窗、雨水回收與植樹綠化，讓空間更通風、明亮，也象徵愛人、愛己、與地球共生的永續精神。

圖／忠義基金會高敏足執行長、桃園市張善政市長、衛生福利部呂建德政務次長、台北市議會戴錫欽議長共為「忠義兒少福利園區」動土。（忠義基金會 提供）

園區營運初步將結合在地醫療、早療與心理與教育資源專業人士，提高醫療照護與情緒支持，讓有特殊需求的失依兒在此獲得「以人為本」的整合身心療育照顧。透過完善的規劃，強調安置期間去標籤化的「生活正常感」–確保孩子的就學權益、社區參與、日常節奏與生活自理能力，皆經由與照顧而成長，不因等待收養期間而停滯。逐步成熟後，預期將釋出忠義長年於托育照顧的經驗值，面向社會開辦托嬰、早療與心理諮商中心與適合親子遊憩之社區共融基地。

忠義基金會長期服務0-18歲失依兒少，並為國內少有收容0-3歲嬰兒之專業安置家園，長年以分齡家園安置教養，陪伴超過8,000位弱勢兒童或少年長大成人，並已幫助900位以上孩子找到願意承諾照顧、愛護他們的收養家庭。支持「忠義兒少福利園區」興建計畫，請洽：02-29302600陳小姐。

更多引新聞報導

南韓男星拍攝一半「昏倒無意識」！緊急CPR送加護病房治療

韓國「國民爺爺」李順載逝世！享耆壽91歲 去年剛奪演技大賞成最年長得主

