次世代通訊國家隊進擊 6G 中華電、遠傳、和碩等組新聯盟
台灣次世代通訊國家隊昨（1）日成軍，中華電信（2412）、遠傳（4904）、和碩（4938）、鴻海（2317）、宏碁（2353）等逾50家橫跨電信、製造、系統的廠商，攜手成立「臺灣次世代通訊產業聯盟」，啟動6G與衛星戰略布局，打造台灣產業鏈自主技術能力，要登上國際市場，創造兆元產值。
台北市電腦公會（TCA）昨日宣布，集結台灣產業巨頭，成立「臺灣次世代通訊產業聯盟（TNGCA）」，已有中華電信、遠傳、和碩、宏碁、鴻海、啓碁、明泰、亞旭、昇達科、耀登、友達、台郡、光聖、穩懋、攸泰、義傳、華電聯網、凌羣、稜研、鐳洋、張量、創未來、智探太空、芳興等超過50家企業加入。
中華電信董事長簡志誠擔任聯盟首任會長，和碩總經理馮震宇、凌羣總經理劉瑞隆及遠傳總經理井琪擔任副會長，並成立四大委員會，主責布局政策倡議、技術推動、國際拓展與產學合作，積極串連通訊產業鏈上中下游及產官學界。
現在通訊自主能力已成國家韌性最核心的一環，衛星通訊、非地面網路（NTN）、6G都是未來關注焦點，賴清德總統更多次強調，低軌衛星與次世代通訊是國家戰略布局的重要支柱。
簡志誠表示，台灣正邁向6G與NTN全面升級的重要發展階段，政府也將「次世代通訊」及「競逐太空、探索海洋」列為五大信賴產業，結合台灣從IC設計、通訊模組、設備到應用端的實力，串連產業力量，期待2030年台灣衛星產業可以達到兆元產值。
聯盟指出，強打「衝刺國產化、爭奪話語權、人才即國力、布局全球舞台」四大主軸，聚焦6G、NTN、高空無人機（HALE）、高空平台系統（HAPS）等核心技術，建立「斷網也能通」的通訊自主能力，更積極參加國際標準組織3GPP、O-RAN、HAPS Alliance、GSOA，提升國際參與度及影響力；同時打造可持續運作的研發人才供應鏈。
聯盟指出，「布局全球」更是重中之重，已啟動首項國際合作，台灣十家廠商與菲律賓太空總署深度對接，聚焦地面站、天線、材料與測試設備等技術領域。
電信業也將助攻國產化，簡志誠表示，電信業者積極引進中、高、低軌衛星，目前使用者終端等設備為美、韓等廠商提供，推動台灣使用者終端，打入國際市場，也可望促進全球衛星產業加速普及。
井琪認為，台灣擁有製造優勢，未來更可重視規模及供應鏈管理，在政府引導及政策鼓勵下，更有助於打入國際供應鏈。台灣5G走在前段班，6G當然不落人後，未來台灣不單只是在製造業領先，應用服務面也可望軟硬結合，前進全世界。
