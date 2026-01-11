一次代孕200孩！美、中富豪「荒誕百孩夢」 代理孕母成富人生產機器
編譯張渝萍／綜合報導
柯文哲與台灣民眾黨強推的代理孕母法案在台引發爭議，除了法條未完整保障代孕女性與嬰兒的權益，主推此案的民眾黨立委陳昭姿甚至稱「子宮本來就是工具」，讓外界質疑法案草草通過後可能會成為階級不公與剝削的工具。
代理孕母配套措施與管制不足，的確會衍伸道德與剝削問題，甚至影響無辜嬰孩命運。
先前便有相關報導，指出全世界富豪，如馬斯克、Telegram創辦人、41歲的億萬富豪杜洛夫，甚至是「中國首父」徐波，都積極透過代理孕母生孩，目標「孩子數量」竟是以百計算，顯現這些超級富人現在的夢想可能不只主宰世界、掌控資源，還要將自己的「優質」基因散播至全世界。
中國首父的荒誕百孩夢
中國遊戲產業傳奇人物、多益網絡創辦人徐波，去年10月在前女友湯敬微博指控長期家暴、囚禁與虐待他們生養的二女兒的同時，也揭露徐波擁有300孩子。這位身家百億的富豪鮮少真實露面，但在網路上相當活躍，並以反女性主義臭名昭彰，包括主張女性價值只在生育，甚至稱不生孩子的女人「等同殘廢」等等。
最令人瞠目結舌的是他公開宣揚的「大量生育理念」。
過去徐波就曾以「煮肘」的帳號在微博公開招募女友，聲稱目標是「生至少50個優質兒子」，並自詡為「百萬裡挑一的頂尖精英男」、「中國首父」。
而根據「多益網絡」微博聲明，反駁徐波有300名孩子，並指出他經過多年努力在美國代孕，目前「只有一百多名」孩子。
美媒揭露徐波的代孕爭議
這起事件在微博上炸開後，《華爾街日報》跟進調查報導，指出洛杉磯家事法庭法官佩爾曼（Amy Pellman）2023年就曾召開一場不公開的聽審，主角正是徐波，因為他的名字一次又一次地在代孕親權申請文件中出現。
根據當時出席庭審的人士表示，人在中國的徐波並未到現場，而是用視訊方式出庭。當時徐波表示，希望透過代孕在美國生下20名孩子，且強調只要男孩「因為男孩優於女孩」。他還向法官說，目前有幾名孩子在加州爾灣（Irvine）由保母照顧，正在等待相關文件，好將孩子接回中國，他當時稱自己都沒見過這些孩子，因為工作實在太忙。
當時法官對於徐波利用代孕的態度相當震驚，最後駁回他的親權申請，也讓這些孩子的法律狀態懸而未決。法院拒絕對此案回應。
徐波稱成功上訴、接回孩子
其實徐波多年來，一直都高調宣傳自己要建造龐大家族的野心，還幻想要和馬斯克的孩子通婚作親家。
2023年，也就是遭駁回親權申請的那年，他曾在微博發文說自己想擁有「50名高品質男孩」。被駁回親權申請後，一個與他有關的微博帳號曾發文說他成功上訴，「徐波有數名中猶混血的孩子，在美國因女性主義者的破壞，以及一名女法官的惡意判決而被帶走。之後上訴後，進入審理的案子都贏了，聽說今天又贏一案，一名孩子判給徐波，已被他接回。」
中國富豪代孕10女準備嫁豪門
報導指，這場未公開的聽審，其實反映出中國富豪濫用美國代孕產業的現況。
眾所周知，億萬富豪馬斯克代孕14名子女，打造規模驚人的家庭，馬斯克的作法引起中國富豪仿效。除了有「中國首父」徐波，中國「希望教育集團」首席執行官汪輝武就曾被公司人士爆料，他向美國模特兒、金融學博士、音樂家等人購買數十顆卵子，目標是透過在美國代孕生下10名女孩。
該名知情人士表示，汪輝武之所以偏好女孩，正是希望她們可以全嫁給世界權貴或領袖。
瘋狂代孕的中國富豪們：一次代孕200孩
報導也引述一名在美墨經營代孕的業者稱，一名與汪慧武類似、同樣從事教育業的中國富豪曾希望一次透過代孕生下200多名孩子，想藉代孕成立大家族。當時業者問對方：「你要怎麼養這麼多孩子？」對方因無法回應，讓業者直接拒絕為他服務。
加州一名代孕業者也分享類似案例，該業者曾協助一對中國父母代孕生下100名孩子，因為「量太大」還需要多家代孕機構合作才能完成。
而要求代孕生10、20名孩子的富豪也不在少數，一名洛杉磯的代孕律師勒特羅克斯勒（Amanda Troxler）就說，他曾接到一名中國客戶，希望能同時進行8至10次代孕，還詢問是否可打折。
勒特羅克斯勒當下傻眼，直接回覆：「不行，我們不是好市多」。她最後並未接下此案，因為她拒絕同時進行兩次代孕的客戶。
美國代孕產業監管不足 大多靠良心
像前述所說，大量代孕、同時在不同代孕機構「下單」的中國富豪並不少見，即便相關團體建議代孕機構與試管診所，不應該與同時進行兩次以上代孕的客戶合作，但這實際上很難監管，且建議也沒有強制力。
因此是否接單，幾乎成了各業者的「良心選擇」。
中國客戶市場龐大
儘管中國反對代孕，但政府未限制民眾前往美國代孕。
且因需求量龐大，代孕市場已高度成熟，甚至可讓中國父母不必踏上美國國土，就能完成代孕、法律文件、接生到保母服務，最後在中國就能「取得」孩子，成本平均約20萬美元（約629萬元台幣）。
Telegram創辦人也捐精生孩
除了中國富豪外，《華爾街日報》去年底還曾報導，通訊軟體Telegram創辦人、41歲的億萬富豪杜洛夫（Pavel Durov）表示，他願意為37歲以下、希望用他精子進行試管嬰兒（IVF）的女性全額負擔醫療費用，並承諾讓這些孩子可繼承他部分遺產。《富比士》估計，杜洛夫目前淨資產約為170億美元（約5350億元台幣）。
Telegram創辦人為什麼要捐精？
報導指，現居杜拜的杜洛夫，已與三名不同女性育有六名子女。但他的野心不僅如此，杜洛夫自2010年起開始捐精，至今在12個國家擁有超過100名「親生（biological）」子女。
雖然他已不再繼續捐精，但他先前捐出的精子仍冰凍存放在俄羅斯莫斯科的 Altravita 生殖醫學診所。杜洛夫前年7月在Telegram上發文表示，「這些精子仍可使用」。
杜洛夫最初捐精是為了幫助一位想要孩子的朋友，之後則以緩解「高品質精子短缺」為由持續捐贈。
Altravita 診所院長、也是杜洛夫友人的雅科文科（Sergey Yakovenko）曾說服杜洛夫，認為在男性不孕率長期上升的趨勢下，「提供優良基因是一種公民責任」。
杜洛夫過去曾接受一家法國雜誌訪問時也提到，由於塑膠污染等因素，全球多地男性精子濃度正迅速下降，他很自豪自己某程度上能緩解這一問題。
馬斯克為「播種」富豪先驅
挑戰生殖倫理界線的不只他，同為億萬富豪的馬斯克（Elon Musk）早已將低生育率視為人類面臨的最大危機，並主張「聰明的人應該多生孩子」，還計畫讓後代殖民太空。
目前馬斯克透過試管嬰兒與代理孕母已育有14名以上子女。
「高品質基因」迷思與階級觀念
然而，一些掌握科技、財富與地位的億萬富翁，對「人類特質」的執著引發類似古典優生學質疑。在20世紀初，部分國家曾以消除「劣等特質」為由，對特定族群實施強制絕育。最終引發一個核心問題：是否存在「較不值得存在的生命」，以及是否會正常化「生命之間存在階級」的觀念。
此外，即便表面上看似女性是「自願」選擇精子，但這樣的捐精敘事的核心仍圍繞在「優質男性基因」之上，全是基於尚未被科學證實的信念，也就是認為成功、智力、外貌與健康等特質可由「高品質DNA」遺傳，而使用這類精子的女性，她們的生育便成了「美德」與「使命」。
在馬斯克或甚至杜洛夫的言論背後，隱含的是一種「優生式」的判斷，由於高教育、高智力族群的低生育率可能導致文明崩潰，因此聰明的人應該生更多孩子。然而，這種「新人類」將對世界造成何種影響，至今仍沒有答案。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
陳昭姿強推代理孕母 金馬男星曝連續劇劇情：人類文明會不會玩過頭了
陳菁徽退代理孕母審查 陳昭姿：哪位醫師不是無時無刻在「圖利」病人呢
力推代理孕母惹議 陳昭姿開嗆：憲法有賦予你們阻擋的權利嗎？
陳昭姿、柯文哲強推代理孕母 醫師揭「血統論」：中國最常用的統戰敘事
其他人也在看
55歲男不菸不酒還少鹽 「1習慣」害腎臟如80歲：戒掉半年後就改善
現代人追求健康與長壽，但要小心飲食細節！醫師洪永祥表示，一名55歲的男子是典型的現代「養生狂」，每天跑5公里，不菸不酒，還特別講究少鹽。但男子有天就醫表示，因體檢發現，腎絲球過濾率竟只有58分。經詢問後，洪永祥得知，男子超愛沾醬，使血管如同泡在鏽水般，也「醃漬」損壞了腎臟功能。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 25
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 100
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 18
曹西平靈堂曝光！傳場面冷清「0藝人弔唁」乾兒子悲痛發聲
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平上個月底驚傳在家中猝逝，享壽66歲；由於他生前與親人關係不和睦，起初傳出家屬不願接手後續喪禮事宜、鬧出不少風雨，所幸最終達成共識，交由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。對此，曹西平靈堂已在昨（10日）開放，卻傳出場面冷清，只有數位粉絲前來悼念、未有任何親友；乾兒子稍早也悲痛發文了。民視 ・ 1 小時前 ・ 5
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 1 天前 ・ 697
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 215
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發表留言
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 4
金唱片最犯規畫面曝光！蔡依林同框CORTIS 甜靠安乾鎬、趙雨凡全網暴動
昨（10日）晚的台北大巨蛋，出現了一幕讓現場觀眾瞬間屏息、隨即爆出尖叫的畫面——天后「Jolin」蔡依林站上金唱片頒獎舞台，親手將象徵起點的新人獎，交到近日話題度持續攀升的新生代男團CORTIS手中。舞台上的世代交會才剛落幕，CORTIS隨後在社群平台曬出後台合照，蔡依林與成員趙雨凡、安乾鎬同框的畫面曝光，讓這場頒獎夜的話題持續延燒。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 45
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 1 天前 ・ 25
進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世 寇世勳悲痛送別：一路好走
資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 15
病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂
資深演員趙學煌昨（10日）凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈好友紛紛表達不捨。曾在花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，回憶起多年合作與相處的點滴，語氣滿是不捨與懷念。楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，26年來因車禍癱瘓、長期與病痛纏鬥，卻始終認命而堅強。她感慨表示：「趙哥因車自由時報 ・ 5 小時前 ・ 13
柯文哲、蔡正元翹二郎腿秀電子腳鐐 吳靜怡諷：藍白最佳貪污形象照
即時中心／潘柏廷報導民眾黨前主席柯文哲，涉入京華城及政治獻金案，一審結果將在今年（2026）3月26日下午2時30分宣判，而他昨（10）日邀請國民黨前立委蔡正元，參加「土城十講」第九講錄影，由於蔡正元陷入三中案與柯文哲一樣都配戴電子腳鐐監控，蔡正元就在臉書貼出兩人翹著二郎腿、秀出電子腳鐐的合照。對此，政治評論員吳靜怡今（11）日在臉書大酸這是藍白最佳挺貪污形象照。民視 ・ 3 小時前 ・ 133
蕭煌奇正妹老婆模樣曝光！去年一同甜蜜朝聖五月天大巨蛋演唱會
蕭煌奇8日下午突然宣布登記結婚，跟交往一年多的圈外女友結為夫妻，但發出的照片都將老婆的長相隱去，只為了讓她維持圈外人的正常生活，但事實上去年7月，蕭煌奇到大巨蛋朝聖五月天的演唱會，當時老婆就坐在蕭煌奇的身邊，連五月天阿信都沒發現這位「準大嫂」的存在。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23
撞上殲-20「電子迷霧」? 宮古海峽交手 日F-15J辨不出型號只「推定」 眼看它溜走
[Newtalk新聞] 2026年元旦剛過，中、日軍機又傳出海上較勁。根據日本防衛省發的一份監視資料，日本自衛隊戰機 F-15J 近日在宮古海峽 ：「確認到殲-16、轟-6K 等機型，另有 2 架『推定』戰鬥機，型號不明、蹤跡全無。」 宮古海峽是日本的「家門口防線」，常年監視過往戰機。自衛隊 F-15J 竟會眼睜睜看著解放軍戰機目標溜走，連型號都認不出來？ 大概只有殲-20 隱形戰機能辦得到。 中國軍事專欄《矚望雲霄》今 ( 10 ) 日表示，隱形戰機不是「徹底隱形」，而是「選擇性隱形」。包括美軍的 F-22 和中國的殲-20，隱形效果最好的都是機頭正面。 日本自衛隊F-15J戰機。 圖 : 翻攝自矚望雲霄 可一旦戰機側向伴隨編隊飛行，情況就變了——側向沒有正面那麼極致的隱形修形，垂尾面積又大，日本的遠端警戒雷達確實能捕捉到零星信號。 《矚望雲霄》分析，這種信號是斷斷續續、跳來跳去的，說直白些就是「看得見，摸不著」。雷達沒法穩定跟蹤，更沒法給導彈提供火控引導。 日本戰機之所以標注「推定」，就是因為他們只捕捉到了幾個模糊的信號碎片，根本沒法確認具體是啥機型，更別說鎖定蹤跡了。這種「若即若新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 104
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 186
台積電漲只有少數人狂歡？施俊吉揭市場實況：別怪為何只有某幾股在漲
台股加權指數近日在台積電帶頭上攻下，一舉衝破3萬點大關。對此，前行政院副院長施俊吉在風傳媒節目《下班國際線》中接受主持人路怡珍訪問時表示，台積電現在的股東不斷增加，根據最新資料，在全台約1300萬個開戶人口中，台積電目前約有187萬名股東，其中有約140萬戶是零股投資人，另外有37萬戶持股不超過5張，也就是說，零股與5張以下的股民合計高達177萬人，然而，真......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 18