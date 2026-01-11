一次代孕200孩！美、中富豪「荒誕百孩夢」 代理孕母成富人生產機器

編譯張渝萍／綜合報導

柯文哲與台灣民眾黨強推的代理孕母法案在台引發爭議，除了法條未完整保障代孕女性與嬰兒的權益，主推此案的民眾黨立委陳昭姿甚至稱「子宮本來就是工具」，讓外界質疑法案草草通過後可能會成為階級不公與剝削的工具。

代理孕母配套措施與管制不足，的確會衍伸道德與剝削問題，甚至影響無辜嬰孩命運。

先前便有相關報導，指出全世界富豪，如馬斯克、Telegram創辦人、41歲的億萬富豪杜洛夫，甚至是「中國首父」徐波，都積極透過代理孕母生孩，目標「孩子數量」竟是以百計算，顯現這些超級富人現在的夢想可能不只主宰世界、掌控資源，還要將自己的「優質」基因散播至全世界。

大量代孕、同時在不同代孕機構「下單」的中國富豪並不少見，引發道德疑慮。（示意圖／PIXABAY）

中國首父的荒誕百孩夢

中國遊戲產業傳奇人物、多益網絡創辦人徐波，去年10月在前女友湯敬微博指控長期家暴、囚禁與虐待他們生養的二女兒的同時，也揭露徐波擁有300孩子。這位身家百億的富豪鮮少真實露面，但在網路上相當活躍，並以反女性主義臭名昭彰，包括主張女性價值只在生育，甚至稱不生孩子的女人「等同殘廢」等等。

最令人瞠目結舌的是他公開宣揚的「大量生育理念」。

過去徐波就曾以「煮肘」的帳號在微博公開招募女友，聲稱目標是「生至少50個優質兒子」，並自詡為「百萬裡挑一的頂尖精英男」、「中國首父」。

而根據「多益網絡」微博聲明，反駁徐波有300名孩子，並指出他經過多年努力在美國代孕，目前「只有一百多名」孩子。

以反女性主義臭名昭彰，包括主張女性價值只在生育，甚至稱不生孩子的女人「等同殘廢」等等。翻攝畫面

美媒揭露徐波的代孕爭議

這起事件在微博上炸開後，《華爾街日報》跟進調查報導，指出洛杉磯家事法庭法官佩爾曼（Amy Pellman）2023年就曾召開一場不公開的聽審，主角正是徐波，因為他的名字一次又一次地在代孕親權申請文件中出現。

根據當時出席庭審的人士表示，人在中國的徐波並未到現場，而是用視訊方式出庭。當時徐波表示，希望透過代孕在美國生下20名孩子，且強調只要男孩「因為男孩優於女孩」。他還向法官說，目前有幾名孩子在加州爾灣（Irvine）由保母照顧，正在等待相關文件，好將孩子接回中國，他當時稱自己都沒見過這些孩子，因為工作實在太忙。

當時法官對於徐波利用代孕的態度相當震驚，最後駁回他的親權申請，也讓這些孩子的法律狀態懸而未決。法院拒絕對此案回應。

徐波稱成功上訴、接回孩子

其實徐波多年來，一直都高調宣傳自己要建造龐大家族的野心，還幻想要和馬斯克的孩子通婚作親家。

2023年，也就是遭駁回親權申請的那年，他曾在微博發文說自己想擁有「50名高品質男孩」。被駁回親權申請後，一個與他有關的微博帳號曾發文說他成功上訴，「徐波有數名中猶混血的孩子，在美國因女性主義者的破壞，以及一名女法官的惡意判決而被帶走。之後上訴後，進入審理的案子都贏了，聽說今天又贏一案，一名孩子判給徐波，已被他接回。」

中國富豪代孕10女準備嫁豪門

報導指，這場未公開的聽審，其實反映出中國富豪濫用美國代孕產業的現況。

眾所周知，億萬富豪馬斯克代孕14名子女，打造規模驚人的家庭，馬斯克的作法引起中國富豪仿效。除了有「中國首父」徐波，中國「希望教育集團」首席執行官汪輝武就曾被公司人士爆料，他向美國模特兒、金融學博士、音樂家等人購買數十顆卵子，目標是透過在美國代孕生下10名女孩。

該名知情人士表示，汪輝武之所以偏好女孩，正是希望她們可以全嫁給世界權貴或領袖。

瘋狂代孕的中國富豪們：一次代孕200孩

報導也引述一名在美墨經營代孕的業者稱，一名與汪慧武類似、同樣從事教育業的中國富豪曾希望一次透過代孕生下200多名孩子，想藉代孕成立大家族。當時業者問對方：「你要怎麼養這麼多孩子？」對方因無法回應，讓業者直接拒絕為他服務。

加州一名代孕業者也分享類似案例，該業者曾協助一對中國父母代孕生下100名孩子，因為「量太大」還需要多家代孕機構合作才能完成。

而要求代孕生10、20名孩子的富豪也不在少數，一名洛杉磯的代孕律師勒特羅克斯勒（Amanda Troxler）就說，他曾接到一名中國客戶，希望能同時進行8至10次代孕，還詢問是否可打折。

勒特羅克斯勒當下傻眼，直接回覆：「不行，我們不是好市多」。她最後並未接下此案，因為她拒絕同時進行兩次代孕的客戶。

美國代孕產業監管不足 大多靠良心

像前述所說，大量代孕、同時在不同代孕機構「下單」的中國富豪並不少見，即便相關團體建議代孕機構與試管診所，不應該與同時進行兩次以上代孕的客戶合作，但這實際上很難監管，且建議也沒有強制力。

因此是否接單，幾乎成了各業者的「良心選擇」。

中國客戶市場龐大

儘管中國反對代孕，但政府未限制民眾前往美國代孕。

且因需求量龐大，代孕市場已高度成熟，甚至可讓中國父母不必踏上美國國土，就能完成代孕、法律文件、接生到保母服務，最後在中國就能「取得」孩子，成本平均約20萬美元（約629萬元台幣）。

Telegram創辦人也捐精生孩

除了中國富豪外，《華爾街日報》去年底還曾報導，通訊軟體Telegram創辦人、41歲的億萬富豪杜洛夫（Pavel Durov）表示，他願意為37歲以下、希望用他精子進行試管嬰兒（IVF）的女性全額負擔醫療費用，並承諾讓這些孩子可繼承他部分遺產。《富比士》估計，杜洛夫目前淨資產約為170億美元（約5350億元台幣）。

Telegram創辦人、41歲的億萬富豪杜洛夫願意為37歲以下、希望用他精子進行試管嬰兒（IVF）的女性全額負擔醫療費用，孩子還能分遺產。（圖／翻攝自X平台 @BrutalMindset）

Telegram創辦人為什麼要捐精？

報導指，現居杜拜的杜洛夫，已與三名不同女性育有六名子女。但他的野心不僅如此，杜洛夫自2010年起開始捐精，至今在12個國家擁有超過100名「親生（biological）」子女。

雖然他已不再繼續捐精，但他先前捐出的精子仍冰凍存放在俄羅斯莫斯科的 Altravita 生殖醫學診所。杜洛夫前年7月在Telegram上發文表示，「這些精子仍可使用」。

杜洛夫最初捐精是為了幫助一位想要孩子的朋友，之後則以緩解「高品質精子短缺」為由持續捐贈。

Altravita 診所院長、也是杜洛夫友人的雅科文科（Sergey Yakovenko）曾說服杜洛夫，認為在男性不孕率長期上升的趨勢下，「提供優良基因是一種公民責任」。

杜洛夫過去曾接受一家法國雜誌訪問時也提到，由於塑膠污染等因素，全球多地男性精子濃度正迅速下降，他很自豪自己某程度上能緩解這一問題。

馬斯克為「播種」富豪先驅

挑戰生殖倫理界線的不只他，同為億萬富豪的馬斯克（Elon Musk）早已將低生育率視為人類面臨的最大危機，並主張「聰明的人應該多生孩子」，還計畫讓後代殖民太空。

科技富豪馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志／美聯社）

目前馬斯克透過試管嬰兒與代理孕母已育有14名以上子女。

「高品質基因」迷思與階級觀念

然而，一些掌握科技、財富與地位的億萬富翁，對「人類特質」的執著引發類似古典優生學質疑。在20世紀初，部分國家曾以消除「劣等特質」為由，對特定族群實施強制絕育。最終引發一個核心問題：是否存在「較不值得存在的生命」，以及是否會正常化「生命之間存在階級」的觀念。

此外，即便表面上看似女性是「自願」選擇精子，但這樣的捐精敘事的核心仍圍繞在「優質男性基因」之上，全是基於尚未被科學證實的信念，也就是認為成功、智力、外貌與健康等特質可由「高品質DNA」遺傳，而使用這類精子的女性，她們的生育便成了「美德」與「使命」。

在馬斯克或甚至杜洛夫的言論背後，隱含的是一種「優生式」的判斷，由於高教育、高智力族群的低生育率可能導致文明崩潰，因此聰明的人應該生更多孩子。然而，這種「新人類」將對世界造成何種影響，至今仍沒有答案。

