一次借滿10本書 可兌換竹縣限量創意春聯及紅包袋

一次借滿十本書，可兌換竹縣限量創意春聯及紅包袋，歡迎民眾一起迎春納福。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

農曆春節將屆，新竹縣政府文化局「閱讀滿滿福氣連連」限量紅包、創意春聯兌換活動即日起至二月八日，邀請大小朋友用翻書作為新年第一步，只要在活動期間當天一次借滿十本書，即可兌換限量創意春聯及紅包袋，讓大家在新的一年帶著好運，沾染書香氣息。

文化局表示，為增添年節氛圍，圖書館特別準備限量新春好禮，包含象徵吉祥納福的「福」字春聯、寓意事事順心的「好柿連連」春聯，以及實用又喜氣的紅包袋，讓民眾把閱讀成果化為滿滿年味，陪伴大家一路好運不打烊。

廣告 廣告

民眾在活動期間當日一次借書達十冊（不包含視聽資料），即可兌換限量紅包、創意春聯，每人每款限領一次。其中，「福」字春聯兌換日期為一月廿日至廿五日，「好柿連連」春聯聯兌換日期為一月廿七日至二月一日，紅包袋則自二月三日至八日可兌換，兌換地點包含文化局圖書館及十三鄉鎮市圖書館。

除了創意春聯外，二月七日竹縣府大廳也將舉辦「馬上幸福迎豐年 竹縣春聯揮毫贈送活動」，特別邀請十八位新竹縣書法名家現場揮毫，提供多款傳統及創意特色春聯，讓民眾免費索取，為新的一年增添吉祥祝福。活動亦邀請全國年畫首獎得主陳永欽老師及曾雪梅老師，提供馬年版印年畫與特色紅包袋，規劃拓印DIY體驗，讓民眾親手製作年節應景作品，將喜氣與祝福帶回家。