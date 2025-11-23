新／才稱28點計畫非川普政府立場 盧比歐事後又發文：是美國起草的

編譯張渝萍／綜合報導

更新：盧比歐X最新說法

美俄商討的俄烏28點和平計畫曝光後，因被認為太過偏袒俄羅斯，順應俄羅斯總統普丁的胃口，被烏克蘭是為「喪權辱國」方案，歐洲各國也難以接受；美國總統川普甚至曾強硬表示要烏克蘭「一周內」吞下該方案，否則可能要對烏克蘭縮減軍援。

對此，北歐與波羅的海8國領袖22日表示，將力挺烏克蘭，承諾繼續對烏提供武器；而面對外界一片譁然，美媒報導指，美國國會議員22日也表示，國務卿盧比歐已向他們保證，這份28點計畫不代表川普立場，還稱「這是俄羅斯的提案」，似乎想藉由與這份計畫保持距離，以澆熄外界怒火。

然而，稍後盧比歐在自己的X平台上發文，似乎又反駁先前的說法，稱：「這份和平提案是美國起草的。」消息混亂，讓外界霧裡看花。

美國國務卿盧比歐已向美議員保證，28點計畫不代表川普立場，似乎想藉由與這份計畫保持距離，以澆熄外界怒火。翻攝盧比歐官方X

態度大轉彎？盧比歐切割計畫

根據美國媒體Politico報導，南達科他州共和黨籍參議員朗茲（Mike Rounds）22日受訪時表示，盧比歐（Marco Rubio）向議員們保證，這份28點計畫草案不代表川普政府立場。

朗茲表示，根據盧比歐說法，這份計畫是「俄羅斯提案」，非美國主導的倡議，「他（盧比歐）非常清楚地向我們說，我們只是收到一份交給我們某位代表的提案，那不是我們的建議，也不是我們的和平計畫，這只是一份我們收到的提案，而作為中間人我們安排分享該計畫的事宜，但我們沒有公開，這份計畫是被洩漏的。」

根據受訪的美國議員們說法，盧比歐是在22日下午致電給正在加拿大參加哈利法克斯國際安全論壇的跨黨派代表團，當時盧比歐本人正前往日內瓦與烏克蘭官員會談。

Politico報導指出，美國國會議員們在哈利法克斯舉行的記者會上的說法，等同於美國對試圖與這份28點計畫「劃清界線」，態度在短短時間內180度大轉彎。

盧比歐事後發文又稱：是美國起草的

這份28點計畫公開後，不但在烏克蘭、歐洲各國引發大量質疑聲浪，連華府內都有意見，認為美國是否在支持一份偏袒俄羅斯的方案。

然而，就在Politico報導後，盧比歐在X平台上發文，說法又與朗茲有出入。盧比歐在貼文上指出：「這份和平提案由美國起草。它被提出作為持續談判的一個強而有力的框架。它是根據俄方的意見訂定的的，但同時也基於先前以及持續來自烏克蘭的意見。」前後資訊反覆，讓外界難以摸透川普政府的作法，也顯示內部資訊流通相當混亂。

The peace proposal was authored by the U.S.



It is offered as a strong framework for ongoing negotiations



It is based on input from the Russian side. But it is also based on previous and ongoing input from Ukraine. https://t.co/JWbAQ04kcw — Marco Rubio (@marcorubio) November 23, 2025

計畫釋出後 美參議員震驚無法接受

尤其川普21日還曾警告只給烏克蘭「一周時間」去接受這個和平草案，威脅如果烏克蘭總統澤倫斯基不喜歡，那烏克蘭就得繼續戰鬥。甚至還有消息人士透露，華府對烏克蘭威脅，若烏克蘭不接受該方案，美國可能斷情報共享與武器供應。儘管華府否認曾說過這樣語帶恐嚇的話，但這份草案與川普政府的態度已讓烏克蘭人與外界感到震驚，無法置信。

朗茲表示，盧比歐向議員表示，他並不知道川普總統是否有任何中斷對烏情資分享或軍事援助的計畫，「他（盧比歐）告訴我……他不知道（川普）有提出這樣的威脅。」白宮與國務院並未立即對此事回應。

報導指，美國議員們表示，與盧比歐通電話是他們主動要求的，因為他們也對這份提案感到震驚，同時也得知許多全球領袖強烈抨擊它。據稱盧比歐同意向他們說明情況，並允許他們轉述他的說法。

歐洲國家難接受 準備反提案抗衡

盧比歐、陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）以及川普特使魏科夫（Steve Witkoff）將於23日在日內瓦與烏克蘭顧問會面，之後再與俄方接觸。歐洲各國政府也正急派使節前往，以施加影響力。

川普先前對澤倫斯基施壓，要烏克蘭吞下偏坦普丁的停火計畫。（圖／翻攝自X平台 @Kahlissee）

據悉，法國、德國與義大利的國家安全顧問可能加入，而歐盟27國的領導人正準備一份反對的提案抗衡。許多歐洲國家稱美方文件「不可接受」。

同樣出席加拿大論壇的民主黨參議員沙欣（Jeanne Shaheen）表示，這項和平計畫包含烏克蘭與美國盟友永遠不會接受的內容，包括限制北約吸收新成員，以及限制烏克蘭軍隊規模，「這份計畫裡有太多完全不可接受的東西。」

驚！美國務院、國安會竟未事前被簡報該計畫

跟沙欣一樣無法接受的美國官員與議員不在少數。根據《獨立報》報導，多位知情人士表示，不少人對於美國特使魏科夫、川普女婿庫許納（Jared Kushner）與俄國斯特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）的會面感到不安。

多位知情人士表示，不少人對於美國特使魏科夫（右）、川普女婿庫許納（左）與俄國斯特使德米崔耶夫的會面感到不安。（圖／翻攝自X平台 @informacion_es）

據兩名熟悉該計畫的人士透露，該會議產出的計畫，似乎與川普政府近期對莫斯科採取的更強硬立場相牴觸。

且許多國務院與國家安全委員會內的高級官員並未被簡報這項計畫。兩名知情人士表示，這項計畫看起來是在迎合俄羅斯的要求；一名熟悉情況的美國官員表示，情報界內部也對與德米特里耶夫的討論感到擔憂。

北歐與波羅的海八國領袖力挺烏克蘭

為了對烏克蘭展現支持，北歐與波羅的海8國領袖22日表示，他們已與澤倫斯基交談，重申對基輔的支持，承諾將持續提供武器，同時強化歐洲防禦能力，嚇阻俄羅斯進一步的侵略。

丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、冰島、拉脫維亞、立陶宛、挪威與瑞典在聯合聲明中表示：「俄羅斯迄今未承諾停火，也未採取任何通往和平的步驟。」

聲明說：「我們全力支持尊重烏克蘭主權、並能帶來烏克蘭與歐洲更大安全與穩定的解決方案。」他們也支持在戰爭持續期間加強對莫斯科的制裁與更廣泛的經濟措施。

出版時間：10:58

更新時間：12:33

