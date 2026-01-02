一次十倍誤差 足以摧毀一個產業 從台灣鯛誤判來看為何台灣食安複驗制度必須重來

全聯「台灣鯛魚排」遭高雄市衛生局指稱檢出禁藥，超過4千包產品因此下架回收。2025年12月4日衛生局坦承，因電腦設定錯誤造成檢驗數據被放大10倍，真正結果為「未檢出」。（圖片來源：高雄市衛生局提供）

食安檢驗的公信力，建立在「精準」與「可驗證」之上。然而，近年發生的兩起重大爭議，卻暴露了現行制度在行政與科學上的雙重漏洞。

一起是高雄市衛生局在執行水產品抽驗時，發生了令人震驚的行政疏失。針對市售台灣鯛（魚排）的檢驗中，因內部系統後台參數設定或數據換算錯誤，導致原本合格（未檢出或微量合規）的產品，數據被錯誤放大10倍，直接被判定為禁藥超標。

另一起則是2024年初鬧得沸沸揚揚的台糖豬肉瘦肉精事件。在同批次、同產源皆未檢出的情況下，出現了科學上極難解釋的「單一檢體陽性」結果，引發了中央與地方、檢驗與養殖端的巨大對立。

這兩起事件雖成因不同，前者是因為「粗糙的行政/系統誤判」，後者則是「科學上的極端值/汙染疑慮」，但結果卻同樣慘烈，因為都重創了消費者的信心，並讓業者在漫長的行政申訴程序中蒙受巨額損失，因此我們必須正視：現行由原抽驗機關主導的「球員兼裁判」複驗制度，坦白說，已不足以應對現代食安風險。

漏洞一：系統性錯誤被「複製」而非被「矯正」

根據現行《食品安全衛生管理法》第39條，業者對檢驗結果有異議時，複驗仍需向「原處分機關」申請，而這種設計在實務上就存在巨大的「驗證盲點」。

以高雄市衛生局的鯛魚排誤判案為例，錯誤的源頭並非檢體本身，而是「後台系統參數」或「計算邏輯」。若複驗程序仍由同一單位、同一組人員、依循同一套SOP甚至使用同一套軟體系統進行，那麼錯誤極高機率會被「複製」，而非被發現。

在這種封閉迴圈中，內部人員容易陷入確認偏誤（Confirmation Bias），誤以為初驗結果即為真理，導致錯誤資訊一路闖關發布，直到業者不惜成本自費送往民間第三方實驗室，才揭穿了這場因「系統誤算」導致的烏龍，但通路的下架損失，還有品牌的商譽卻已難以挽回。

漏洞二：缺乏第三方仲裁 科學疑點難以釐清

而在台糖瘦肉精案中，爭議核心在於：當檢驗結果違反科學常理（如整批豬隻僅一盒肉含藥，且為極罕見藥物）時，是否可能是實驗室操作過程的交叉污染（Cross-contamination）？

在歐美國家或日本的食安體系中，面對此類的爭議，標準程序往往會引入「第三方參考實驗室」進行仲裁。然而，台灣現行制度缺乏具備公權力的「第三方仲裁機制」。當業者質疑檢驗流程有瑕疵時，只能回到原檢驗單位尋求複驗，這不僅無法平息外界對「實驗室汙染」的猜測，更讓公部門陷入「信者恆信」的政治泥淖，最終犧牲的是政府的公信力與品牌業者的多年建立的商譽。

接軌國際標準：建立「獨立第三方複驗」三支箭

食安檢驗不應是行政權威的展現，而是科學證據的呈現。為了保障程序正義並與國際標準接軌，食安檢驗制度，我們建議應該要朝以下三個方向改革：

1、打破壟斷 允許合格第三方實驗室執行複驗：

應該修法允許業者在申請複驗時，可指定具備ISO/IEC 17025認證、且與原檢驗單位無利益衝突的獨立第三方實驗室進行平行檢測。透過不同實驗室、不同儀器、不同人員的交叉比對，才能有效抓出如「參數設定錯誤」此類的系統性疏失。

2、設立仲裁機制 確立國家級參考實驗室的角色：

當初檢與複驗結果出現重大歧異，或檢驗結果違反科學常理時，應自動啟動仲裁程序。由國家級參考實驗室或經認證的權威機構介入，進行最終裁定，而非讓地方衛生局獨自承擔所有檢驗壓力與風險。

3、強化透明度 落實盲測與能力試驗：

檢驗機關應定期接受跨機構的盲樣測試（Blind Test）與能力試驗（Proficiency Testing），並將結果公開，因為唯有讓實驗室的能力可被量化、被監督，才能建立真正的檢驗公信力。

食安需要的是「真相」，不是「權威」

台灣的檢驗技術與人員素質絕對具備國際水準，問題出在「制度設計」缺乏容錯與除錯機制。

第三方複驗機制的建立，並非為了挑戰主管機關的權威，而是為了建立一道安全閥門，才能讓無辜的業者不被錯誤定罪，讓異常的數據（如高雄魚排案的10倍誤差）能被及時修正，讓消費者看到的每一次食安警報都是精準且必要的。

所以，拒絕「球員兼裁判」，讓食安回歸科學與證據，這才是重建台灣食安信任的起點。