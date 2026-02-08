一次失足走向失能危機！走路慢、常頭暈、反應遲鈍…醫揪出跌倒5警訊：身體各系統同時失衡

長輩跌倒常被家屬解讀為「走路不小心」「踩空一下」，但翔展診所傅裕翔院長指出，跌倒從來不是單一意外，而是身體各系統同時失衡所累積出的結果。從營養不足、肌力流失、慢性病控制不佳，到藥物副作用，每一項都是關鍵因素。

血糖不穩、忘記打胰島素 長輩連環跌倒三度住院

家屬帶來一名平時不愛吃藥的老父親。

多年來血糖控制不佳，時常覺得頭暈、腳沒力，卻始終不以為意。

直到一次跌倒造成髖骨骨折，住院後恢復緩慢，短時間內再次跌倒、再次住院。

廣告 廣告

追查後才發現，老人家長期沒有按醫囑使用胰島素。有時晚上打一針，隔天又補打一針，結果造成清晨嚴重低血糖昏迷，被家人發現時已意識不清。

短短幾個月內，他因跌倒與低血糖往返醫院三次，體力大幅衰退。

傅裕翔指出，這樣的故事在臨床上並不少見。

跌倒前其實都有跡象：走慢了、瘦了、常頭暈…都是身體的求救訊號

傅裕翔強調，許多長輩在跌倒前，其實早已出現一連串警訊：

● 走路變慢、腳步不穩 ● 食慾下降、體重減輕 ● 肌肉流失、體力下降 ● 常覺得頭暈、注意力變差 ● 藥物副作用讓反應變遲鈍

他表示，這些看似微小的變化，其實都在提醒我們：身體已經很吃力了。

不是突然老，而是臨界點被推倒

跌倒後的長輩常因住院臥床、活動量驟減，導致肌肉快速萎縮。

原本能自己走動的長輩，可能在短時間內失去自理能力，甚至需要長照服務。

傅裕翔說：「這不是老化突然加速，而是身體早就在臨界點邊緣，只差最後那一下。」

跌倒可預防！抓住「前期警訊」是關鍵

好消息是，長輩跌倒並非無法避免。

傅裕翔指出，只要在跌倒前期就介入以下措施，就能大幅降低風險：

● 調整用藥、避免低血糖與副作用 ● 穩定慢性病，例如血糖 ● 補足蛋白質與熱量、提高營養 ● 肌力訓練與平衡訓練

他提醒，這些不起眼的小改變，往往決定長輩能否維持生活品質。

看懂身體的求救訊號

傅裕翔最後強調：「最該處理的不是那一次跌倒，而是跌倒前那些被忽略很久的身體警訊。」

只要能早一步看懂身體的求救，就能少一次住院、少一次骨折，也能多留一些行動力給長輩。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG

(本文獲臉書粉絲團《你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病》授權，原文刊載於此）





更多幸福熟齡文章

霍諾德晚餐只吃一碗蔬菜、卻能91分鐘爬完101！99％素食顛覆健身迷思…醫曝最大好處：不會突然心肌梗塞

43歲健康拉警報「命與錢哪個重要？」前台積電高管選擇「放下」享受自由：終於能每周陪媽聊天

他簽下2億合約隔天就倒下，不到40歲癱瘓…人生是要看「總成績」：別急著趕路，以免提早打烊