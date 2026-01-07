一次就中？跟女網友「一夜情」突升格當爸！他想查血緣…生母卻人間蒸發

記者陳弘逸／新北報導

男子跟女網友發生一夜情，未料，事後女方懷孕把生下女兒，在未經男方同意情況下，就去戶政機關辦理認領。（示意圖／Pixabay）

新北男子大壯（化名）3年前跟女網友阿花（化名）發生一夜情，未料，事後女方懷孕把生下女兒小花（化名），在未經男方同意情況下，就去戶政機關辦理認領。大壯懷疑，阿花是跟其他男子所生，多次請求去做親子血緣鑑定，都被對方藉故推託拒絕，無奈提起親子關係不存在的訴訟。然而，阿花都未出面，又因案遭通緝，因此，法院判准小花與大壯親子關係不存在，他負擔4500元訴訟費，全案可上訴。

判決指出，男子大壯（化名）2022年4月間跟女網友阿花（化名）發生一夜情，且雙方未同居，但女方某天卻表示「她己懷孕」生下女子後小花（化名）後，未經同意，就被女方帶去戶政機關辦理認領，並協議行使負擔權利義務。

大壯認為，兩人發生性關係時，阿花仍與其他異性同時交往，懷疑女兒小花跟自己並無血緣關係，多次請求去做親子血緣鑑定，確認是否為所生子女，但女方都藉故推託拒絕，面對蓄意阻撓親子鑑定的舉動，讓男方心生懷疑，因此，向法院提出親子關係不存在的訴訟。

然而，阿花在審理期間，都未出庭，也沒提出任何書狀作聲明，人就此失聯，還被查出，她因案遭通緝。

然而，經法院囑託大壯配合到調查局接受檢驗，但生母阿花及女兒小花都未到場，導致無法鑑定。

法官認為，生母阿花及女兒小花未配合鑑定，逕自提出大壯的戶籍謄本證據，依經驗法則判斷，依據經驗法則判斷，認為男方主張的內容有理由，因此，准許小花與大壯親子關係不存在，須由他負擔4500元訴訟費，全案可上訴。

